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打告急牌？林右昌：罷免傅崐萁五五波「選情緊繃」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨秘書長林右昌（左三）今天到花蓮參拜，受訪指出目前花蓮罷免趨勢呈現55波，選情緊繃。記者王思慧／攝影
民進黨秘書長林右昌（左三）今天到花蓮參拜，受訪指出目前花蓮罷免趨勢呈現55波，選情緊繃。記者王思慧／攝影

罷免投票進入倒數階段，民進黨秘書長林右昌今天到花蓮參拜，受訪指出目前花蓮罷免趨勢呈現55波，選情緊繃，傳言縣長徐榛蔚請長假，丟下縣政救罷免。縣府回應，縣長只有在非公務行程上才請假，沒有請長假一事。

林右昌自從上月初以來頻繁下鄉花蓮，今再次到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，他說，自己在花蓮公開或非公開的行程超過10次，花蓮長期受到傅氏皇朝的壓迫，鄉親都很恐懼，希望能透過到花蓮的行動給予大家信心。

林右昌說，目前花蓮罷免選情非常緊繃，可說是呈現55波，地方傳聞徐榛蔚都將請長假投入反罷免，相信鄉親無法接受她丟下縣政救罷免，鼓勵花蓮人7月26日勇敢站出來，投下神聖的一票。

縣府表示，縣長在公務允許情況下依法請假，兼顧地方建設、縣政工作，有時請半天或當天才會請假，沒有請長假。

針對藍白當初稱要拚民生法案立院延會到8月底，傅崐萁近期積極回防花蓮，林右昌表示，大家可以看到，到底是誰在坐領乾薪翹班，強調這樣的人更應該要被罷免、當掉。

另外，花崗國中退休老師「葉霸」葉春蓮，3月2日在國民黨部舉辦的活動上遭人驅逐，葉老師已對施暴者提告，預計今天下午3時30分開庭，公民團體將陪伴出庭譴責暴力。林右昌表示，公民權利受到法律保障，罷免是公民的權利之一，法律上應該會做出公平的裁判。

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