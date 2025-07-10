新竹罷團3天2度補新事證另類催票 指控鄭正鈐疑刪LINE滅證

7月26日立委罷免投票將至，新竹市雙罷免總部3天2度到台北地檢署提交告發立委鄭正鈐涉貪汙等罪的證物，發言人林志潔與領銜人戴振博提交印有「中國浙江」製造的競選小物濕紙巾後，今直指鄭正鈐涉刪除LINE帳號滅證。鄭正鈐團隊聯絡人得知後表示，要等一下，但至截稿尚無回應。

新竹市雙罷免總部發言人林志潔與領銜人戴振博，今年6月間告發國民黨新竹立委鄭正鈐涉貪汙、反滲透法等罪嫌。距離726罷免投票日約2周，林志潔、戴振博2人3天內2度到北檢補事證、開記者會，以遞交刑事陳報狀補上新事證，成為特殊催票做法。

7月8日林志潔、戴振博攜帶民眾拾獲印有鄭正鈐人像、中國浙江製造的濕紙巾競選小物，交給檢方作為證物，今則是補上「滅證LINE的新事證」。

他們直指，鄭正鈐疑刪除至少3個通訊軟體LINE帳號，7月8日記者會後，新竹地方群組包含國民黨新竹北區黨部群組，顯示鄭正鈐的帳號「離開聊天」，他們認為，即刪除LINE帳號，若退出群組則會顯示「ＸＸＸ退出群組」。