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中選會已審定27件罷免投票加公投 花費金額恐達16.4億

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
24席國民黨立委罷免案及遭停權的新竹市長高虹安罷免案1案訂於本月26日投票，另國民黨立委馬文君、游顥罷免案則訂8月23日與公投同天進行。圖／聯合報系資料照片
24席國民黨立委罷免案及遭停權的新竹市長高虹安罷免案1案訂於本月26日投票，另國民黨立委馬文君、游顥罷免案則訂8月23日與公投同天進行。圖／聯合報系資料照片

24席國民黨立委罷免案及遭停權的新竹市長高虹安罷免案1案訂於本月26日投票，另國民黨立委馬文君、游顥罷免案則訂8月23日與公投同天進行。中選會今表示，823公投案所需選務經費約11億元；立委罷免案平均每件需1600萬元至2000萬元左右。若以成案件數加上公投案計算，最高上看16.4億。

中選會表示，即將在8月23日辦理的全國性公投案1件，所需選務經費約11億元；與7月26日、8月23日即將辦理的各該區域立委罷免案所需經費不同，至各該區域立委罷免案，平均每1件所需經費，約1600萬元左右至2000萬元左右不等。

首波罷免投票共25件，若以一件最高2000萬元計算，共需約5億元；第二波罷免案目前共2案，所需約4千萬。目前加上823公投案的11億，共約16.4億元。

根據中選會公告，首波名單包括24名國民黨立委傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福，與遭停職的新竹市長高虹安罷免案。另馬文君、游顥罷免案則訂於8月23日投票。

至於其餘國民黨立委罷免案，包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，仍待中選會審定。

中選會 公投 國民黨 罷免 高虹安

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