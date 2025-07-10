快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

民團發出醫界支持大罷免共同聲明 盼國會正常運作

中央社／ 台北10日電

首波罷免投票7月26日登場，民團今天發出「醫界支持大罷免共同聲明」表示，要讓國會正常運作發揮功能，就得讓全民共同來體檢，根除病根，重新接受民意檢驗，清除親共賣台立委，台灣社會才有正常發展希望。

「台灣醫界挺罷免，清除國會癌細胞」記者會今天舉行，包括陳永興、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠、醫界聯盟基金會董事長吳樹民、台灣聯合國協進會理事長林逸民、前慈濟醫學院長賴其萬、前衛生署長涂醒哲、醫師公會全聯會副理事長陳相國等人出席。

曹興誠指出，台灣民主得來不易，現在共產黨與國民黨卻要摧毀，提出統一就是完全不顧人權、生命、財產與自由思想，台灣要清除統一病毒才能長治久安。

陳相國指出，他是胃腸外科醫師，現在國會得了非常厲害的癌症，若國家變成癌症末期處境就很危險，因此醫生對付癌症最重要三個策略，包括精準醫療定位、7月26日透過大手術大罷免、最後補選就像以化學治療根除癌細胞，這是為了台灣將來與民主。

此外，現場也發出「醫界支持大罷免共同聲明」表示，要讓國會正常運作發揮功能，就得讓全民共同來體檢，根除病根，也就是重新接受民意檢驗，清除親共賣台立委，台灣社會才有正常發展希望。

針對長期觀察台灣選舉的日本學者小笠原欣幸指出，大罷免要成功罷掉10席以上，民進黨才有機會在補選贏得至少6席立委席次並單獨過半。曹興誠指出，清除癌細胞就要清光，因此目標是31席全部罷免，努力奮鬥到最後一天，一張票都不會放棄。

醫界 醫師 罷免 曹興誠 公民團體

延伸閱讀

周六拚台中 燕子、禿子領5千人反惡罷vs.賴總統五講+罷團動員

【重磅快評】十講變亂講 賴總統變曹興誠眼中的雜質？

賴清德宣講逆轉罷免？曹興誠認離題：論述應納抗共保台

綠黨新勢力成形？曹興誠指賴總統十講「離題」 凌濤酸：請神容易送神難

相關新聞

罷免投票倒數！綠委助桃園罷團掃街 藍大咖號召支持者反罷

大罷免投票倒數17天，民進黨立委吳思瑤、王義川等人今兵分2路，聲援桃園各地罷團，強調桃園是關鍵區域，一定要6席全罷；面對...

新竹罷團指控鄭正鈐疑刪LINE滅證 競選團隊發四聲明回應

7月26日大罷免投票將至，新竹市雙罷免總部3天2度到台北地檢署提交告發立委鄭正鈐涉貪汙等罪的證物，發言人林志潔與領銜人戴振博提交印有「中國浙江」製造的競選小物濕紙巾後，今直指鄭正鈐涉刪除LINE帳號滅證。對此，鄭正鈐競選團隊回應，他的LINE帳號於7月8日遭LINE官方系統強制登出，並非主動刪除帳號。

打告急牌？林右昌：罷免傅崐萁五五波「選情緊繃」

罷免投票進入倒數階段，民進黨秘書長林右昌今天到花蓮參拜，受訪指出目前花蓮罷免趨勢呈現55波，選情緊繃，傳言縣長徐榛蔚請長假，丟下縣政救罷免。縣府回應，縣長只有在非公務行程上才請假，沒有請長假一事。

新竹罷團3天2度補新事證另類催票 指控鄭正鈐疑刪LINE滅證

7月26日立委罷免投票將至，新竹市雙罷免總部3天2度到台北地檢署提交告發立委鄭正鈐涉貪汙等罪的證物，發言人林志潔與領銜人戴振博提交印有「中國浙江」製造的競選小物濕紙巾後，今直指鄭正鈐涉刪除LINE帳號滅證。鄭正鈐團隊聯絡人得知後表示，要等一下，但至截稿尚無回應。

中選會已審定27件罷免投票加公投 花費金額恐達16.4億

24席國民黨立委罷免案及遭停權的新竹市長高虹安罷免案1案訂於本月26日投票，另國民黨立委馬文君、游顥罷免案則訂8月23日與公投同天進行。中選會今表示，823公投案所需選務經費約11億元；立委罷免案平均每件需1600萬元至2000萬元左右。若以成案件數加上公投案計算，最高上看16.4億。

綠委王義川、林月琴挺進南桃園市場 批藍委刪預算籲726投罷免

大罷免投票間日接近，民進黨立委王義川、林月琴今天上午由民進黨市議員陪同，前往南桃園等地區站路口宣傳及到各市場掃街，王義川表示，藍委刪國家國防、南桃園客家庄預算，造成客家社團補助延遲，呼籲市民出來投罷免，讓藍委知道跟民意作對的後果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。