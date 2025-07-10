民團發出醫界支持大罷免共同聲明 盼國會正常運作

首波罷免投票7月26日登場，民團今天發出「醫界支持大罷免共同聲明」表示，要讓國會正常運作發揮功能，就得讓全民共同來體檢，根除病根，重新接受民意檢驗，清除親共賣台立委，台灣社會才有正常發展希望。

「台灣醫界挺罷免，清除國會癌細胞」記者會今天舉行，包括陳永興、反共護台志工聯盟三號志工曹興誠、醫界聯盟基金會董事長吳樹民、台灣聯合國協進會理事長林逸民、前慈濟醫學院長賴其萬、前衛生署長涂醒哲、醫師公會全聯會副理事長陳相國等人出席。

曹興誠指出，台灣民主得來不易，現在共產黨與國民黨卻要摧毀，提出統一就是完全不顧人權、生命、財產與自由思想，台灣要清除統一病毒才能長治久安。

陳相國指出，他是胃腸外科醫師，現在國會得了非常厲害的癌症，若國家變成癌症末期處境就很危險，因此醫生對付癌症最重要三個策略，包括精準醫療定位、7月26日透過大手術大罷免、最後補選就像以化學治療根除癌細胞，這是為了台灣將來與民主。

此外，現場也發出「醫界支持大罷免共同聲明」表示，要讓國會正常運作發揮功能，就得讓全民共同來體檢，根除病根，也就是重新接受民意檢驗，清除親共賣台立委，台灣社會才有正常發展希望。

針對長期觀察台灣選舉的日本學者小笠原欣幸指出，大罷免要成功罷掉10席以上，民進黨才有機會在補選贏得至少6席立委席次並單獨過半。曹興誠指出，清除癌細胞就要清光，因此目標是31席全部罷免，努力奮鬥到最後一天，一張票都不會放棄。