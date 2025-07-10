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綠委王義川、林月琴挺進南桃園市場 批藍委刪預算籲726投罷免

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨立委王義川、林月琴由民進黨市議員陪同，赴南桃園傳統市場掃街，呼籲市民726投罷免。記者曾增勳／攝影
民進黨立委王義川、林月琴由民進黨市議員陪同，赴南桃園傳統市場掃街，呼籲市民726投罷免。記者曾增勳／攝影

罷免投票間日接近，民進黨立委王義川林月琴今天上午由民進黨市議員陪同，前往南桃園等地區站路口宣傳及到各市場掃街，王義川表示，藍委刪國家國防、南桃園客家庄預算，造成客家社團補助延遲，呼籲市民出來投罷免，讓藍委知道跟民意作對的後果。

民進黨立法院黨團宣傳罷免行動，南桃園由王義川、林月琴兩人帶領，在民進黨市議員彭俊豪、黃崇真、魏筠、張肇良、劉仁照、鄭淑方等人陪同站路口，並至中壢、平鎮、楊梅等地區傳統市場掃街，51戰隊與桃園隊議員展現團結氣勢，呼籲民眾7月26日出門投「同意罷免」守護台灣民主。

王義川表示，公民發起罷免立委，並非針對個人，而是某些立委不反共，立委如果是中華民國派就該反共、如果是台灣派該該保護台灣，藍委刪國家國防、南桃園客家庄預算，造成客家社團補助受延遲，近日南部災情，跟農業縣市有關災損預備金，國民黨立委全數投下刪除決定，市民看不下去投罷免，讓藍委知道跟民意作對後果。

林月琴表示，不只國防預算被刪，國家醫療韌性計劃無法執行，長照、育兒、陪產假等預算也通通被凍刪，人民是要讓忽視民生、親共當傅崐萁小弟的不適任立委離開立法院，呼籲民眾7月26日一定要投下同意罷免。

國民黨 林月琴 桃園 民進黨 王義川 罷免

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