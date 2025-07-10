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罷免傅崐萁文宣涉抄襲？國民黨控混淆視聽 民進黨稱公民團體創意

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天拿出兩份文宣，指控民進黨抄襲。左為國民黨縣黨部文宣，右方為罷免文宣。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天拿出兩份文宣，指控民進黨抄襲。左為國民黨縣黨部文宣，右方為罷免文宣。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣議會黨團今天指控民進黨將藍營散發的「請您一定要投票不同意罷免」反罷免文宣，以幾乎相同風格改為罷免文宣，涉及抄襲且混淆視聽；民進黨祕書長林右昌回應是「公民團體創意」，不過被控抄襲的文宣正面右上角印有極小字「民主進步黨」，引起討論。

藍營縣議會黨團發言人吳建志今天拿出兩份文宣，國民黨縣黨部製發的整本反罷文宣，背面上方為罷免投票單格式，戳章印在不同意罷免格子內，下方寫有「請您一定要投票不同意罷免」，底色為深藍色。

另一份底色再深一些，風格相當類似，只是把戳章蓋在同意欄內，下方文字多了7月26日，「改為請您一定要投票同意罷免」，正面則有「中央政府10年投入4000億」 、「傅崐萁說實話很難嗎？」「告別傅崐萁、迎接新花蓮」等語。

吳建志說，藍營文宣早在一個多月就發了，近日則有支持者反映，信箱收到這份抄襲文宣，刻意使用與藍營相近的風格、顏色。

吳建志表示，國民黨這份文宣註明花蓮縣黨部，抄襲文宣則是在正面右上角用極小字寫上「民主進步黨」，難道見不得人嗎？請民進黨光明正大，不要躲在陰暗角落，混淆視聽。

民進黨祕書長林右昌今天再度到花蓮，被問到文宣被控抄襲，他說，罷免運動 行動是公民發起，文宣也是公民團體文宣，「蠻有創意」。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天拿出一份文宣，指控民進黨抄襲，文宣正面右上角有極小字的「民主進步黨」字樣。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天拿出一份文宣，指控民進黨抄襲，文宣正面右上角有極小字的「民主進步黨」字樣。記者王燕華／攝影

傅崐萁 國民黨 抄襲 民進黨 罷免 花蓮

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