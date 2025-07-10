找市長助選被攻擊行政不中立？李彥秀：蔣萬安輔選都有請假

大罷免即將投票，台北市長蔣萬安當「台北隊長」近日密集配合國民黨立委輔選催票，上午在康寧、東湖路T字路口陪立委李彥秀拜票。對於找蔣萬安助選會被攻擊行政不中立？李彥秀出，民進黨和行政院長卓榮泰，因總預算案，去年就全國走透透。

李彥秀指出，對於這場大罷免，蔣萬安是台北市長，無論財政收支劃分法很多議題，都是國民黨5位立委跟蔣萬安積極配合， 蔣萬安輔選，無論是周末、平日，都有請假。

她說，「台北隊」隊長跟國民黨立委積極配合，這當然沒有所謂行政中不中立問題，蔣萬安平日輔選一定是有請假 ，除了選舉期間，彼此有更多是在平常針對台北市政議題，只要需要立法院國民黨團的配合，5位台北市立委和國民黨團，一定全力以赴。

李彥秀舉例，包括爭取捷運線、統籌分配款等，還有很多議題、提案，其實立委都是積極跟所有縣市長配合，所以在這場大罷免中，不是只有蔣萬安，全國藍營各縣市首長，都會積極跟所有國民黨立委站在一起。