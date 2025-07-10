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反共護國大遶境進彰化愈走愈多人 中午集合南瑤宮祈媽祖保台

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
反共護國大遶境到彰化縣，從埤頭鄉合興宮出發，一路走到彰化市。圖／截自反共護國大遶境直播
反共護國大遶境到彰化縣，從埤頭鄉合興宮出發，一路走到彰化市。圖／截自反共護國大遶境直播

反共護國大遶境今從彰化縣埤頭鄉合興宮出發，一路往上前進，預計中午12點到達彰化市南瑤宮。反共護國大遶境人員表示，出發時有4人，分持旗幟向前走，走到埔鹽鄉過福興鄉時，已有10多人陸續加入。

反共護國大遶境沿彰水路，以急行軍腳步經埤頭鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉進入福興鄉。反共護國大遶境人員說，上午出發時人不多，雖然下雨但愈走人愈多，可見民眾還是認同反共護國理念，走到福興鄉時縣議員藍駿宇加入，聲勢更浩大。

彰化罷團領銜人陳世雄表示，反共護國大遶境走到彰化縣，重點活動在彰化市南瑤宮，大家都約好前去。縣議員劉珊伶說，縣議員等各級民代都忙著勘災，無法一早就去大遶境，不過中午南瑤宮的重要活動，大家會參與。

罷免 罷團 遶境

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