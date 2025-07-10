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王義川籲罷免不反共立委 藍營盼理性討論

中央社／ 桃園10日電
民進黨立委王義川。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川。 圖／聯合報系資料照片

民進黨籍立法委員王義川林月琴今天率民進黨籍桃園市議員及支持者在南桃園掃街，王義川呼籲民眾罷免不反共的立委；國民黨桃園市黨部說，希望理性討論公共議題。

民進黨桃園市黨部上午7時起同步在北桃園及南桃園辦「立院黨團支援桃園」活動，邀各區罷免團體及民間團體參與，一行人冒風雨持標語向民眾致意，有支持者特別停下腳步握手力挺。

王義川接受媒體聯訪表示，距罷免投票約2週，希望最後關頭呼籲市民「出來投，就會贏；罷免投同意，反共更有力」，拜託市民7月26日出來投同意罷免，這是針對不反共的立委，「如果是中華民國派，就應該要反共，如果他們是台灣派，就應該要保護台灣。」

林月琴說，曾信誓旦旦捍衛客家權益的立委卻刪新台幣6億元客家預算，長期照顧、育兒經費及預算、產檢假與陪產檢假都被影響，要讓不注重民生、親共賣台的不適任立委離開國會。

國民黨桃園市黨部主任委員黃敏恭告訴中央社記者，尊重各界表述，希望大家重視、積極參與公共議題，最後正確表達出民意，整個過程如果非常理性，不論結果如何，相信各方與全民都能接受。

客家 林月琴 桃園 民進黨 王義川 罷免

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