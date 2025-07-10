王義川籲罷免不反共立委 藍營盼理性討論

民進黨籍立法委員王義川、林月琴今天率民進黨籍桃園市議員及支持者在南桃園掃街，王義川呼籲民眾罷免不反共的立委；國民黨桃園市黨部說，希望理性討論公共議題。

民進黨桃園市黨部上午7時起同步在北桃園及南桃園辦「立院黨團支援桃園」活動，邀各區罷免團體及民間團體參與，一行人冒風雨持標語向民眾致意，有支持者特別停下腳步握手力挺。

王義川接受媒體聯訪表示，距罷免投票約2週，希望最後關頭呼籲市民「出來投，就會贏；罷免投同意，反共更有力」，拜託市民7月26日出來投同意罷免，這是針對不反共的立委，「如果是中華民國派，就應該要反共，如果他們是台灣派，就應該要保護台灣。」

林月琴說，曾信誓旦旦捍衛客家權益的立委卻刪新台幣6億元客家預算，長期照顧、育兒經費及預算、產檢假與陪產檢假都被影響，要讓不注重民生、親共賣台的不適任立委離開國會。

國民黨桃園市黨部主任委員黃敏恭告訴中央社記者，尊重各界表述，希望大家重視、積極參與公共議題，最後正確表達出民意，整個過程如果非常理性，不論結果如何，相信各方與全民都能接受。