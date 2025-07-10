柯建銘要用刑法100條伺候藍委 李彥秀讚王世堅是民進黨良心

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示大罷免後，會用刑法100條伺候藍委，民進黨立委王世堅昨認為民主不可能走回頭路，柯是口誤，不可能發生。台北市長蔣萬安上午陪李彥秀在路口拜票受訪，再批柯建銘的說法是自打臉；李彥秀則說，王世堅是民進黨良心。

李彥秀指出，王世堅說出實話，廢刑法100條是民進黨過去核心政策跟價值，保障民眾的人權、言論自由，民進黨搞完大罷免還不夠，還要用刑法100條對付在野黨，相信民進黨的作法，用司法修理在野黨，人民也在看。