柯建銘要用刑法100條伺候藍委 李彥秀讚王世堅是民進黨良心
民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示大罷免後，會用刑法100條伺候藍委，民進黨立委王世堅昨認為民主不可能走回頭路，柯是口誤，不可能發生。台北市長蔣萬安上午陪李彥秀在路口拜票受訪，再批柯建銘的說法是自打臉；李彥秀則說，王世堅是民進黨良心。
李彥秀指出，王世堅說出實話，廢刑法100條是民進黨過去核心政策跟價值，保障民眾的人權、言論自由，民進黨搞完大罷免還不夠，還要用刑法100條對付在野黨，相信民進黨的作法，用司法修理在野黨，人民也在看。
蔣萬安拜票時也向民眾說，希望7月26日懇請大家投下不同意罷免，希望全力拚經濟民生，不希望一直搞政治，社會要安定、經濟要發展、民生要照顧，不要一直搞鬥爭。
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