「我不同意」罷免T恤清楚明確 蔣萬安：加緊趕工做更多件
台北市長蔣萬安今早在康寧、東湖路站路口，陪立委李彥秀反惡罷，向民眾拜票。蔣萬安再度穿上他設計的「罷免投不同意票」T恤，並表示正加緊趕工，希望快速能夠做更多件出來，讓所有這次反罷免朋友都可以穿。
民進黨立院黨團51戰隊昨與罷團赴內湖站路口拜票後，國民黨立委李彥秀也回擊，找來台北市長蔣萬安今早在康寧、東湖路T字路口拜票。
蔣萬安上午到現場時，身上穿著腰側印有「我不同意」黑色字樣的白色T恤。蔣萬安受訪表示，特別作了一件T恤，可以看到「我不同意」 現在也加緊趕工，希望快速能夠做更多件出來， 讓所有這次反罷免朋友都可以穿上，不管市場懇託、站路口，或是造勢場合，都可以一致穿上這樣的衣服，很清楚呼籲所有民眾7月26日勇敢站出來投下不同意罷免。
對於製作T恤想法？是否是自己的想法，蔣萬安說「對，和團隊特別討論」，他覺得因為這次罷免，包括李彥秀，並沒有對手，所以這次希望充分展現每位國民黨立委在地方深耕，像李彥秀再在地方深耕26年從議員到立委，相信這次很多鄉親 非常支持她，但更重要是一定記得7月26日投下不同意罷免。
蔣萬安說，這件T希望讓所有民眾一目瞭然，看得很清楚，因為台北市過去沒有投過罷免，所以很多支持朋友不清楚要怎麼蓋，所以「那就是蓋字多的」希望和台北市5位國民黨委員，持續努力，剩下不到20天，全力打拚，全力懇託。
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