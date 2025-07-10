他見民調1狀況驚大罷免氣勢反轉 預言民進黨終局

大罷免已有26名藍委成案，26日將進行首波投票。醫師、時事評論家沈政男表示，最新民調顯示，桃園6席藍委，僅1人可能被罷掉，其他5人安全過關，可看出大罷免氣勢反轉，藍白支持者投票意願提升，綠營恐難翻轉國會黨派結構。

沈政男指出，鏡新聞最新民調顯示，桃園6位國民黨立委，在一定會投票的受訪者中，只有1人贊成罷免的比例高於不贊成，其他5人都安全過關，就連被列在最危險3位藍委之一的涂權吉都沒問題。

若加上先前鏡新聞先前對雙北所進行的2波民調，台北5席藍委恐被罷掉4人，新北6席則可能被罷4人，3縣市藍委總計17席，恐遭罷9人，而已目前已成案26人下去換算，大罷免最多可能罷掉13席藍委。

不過，從桃園的民調結果可看出，大罷免氣勢已經反轉，先前藍白支持者的大罷免投票意願不高，但現在氣氛已經炒熱，藍白支持者的投票意願提升了；而以目前民調來看，光靠7、8月的大罷免，綠營大概不可能翻轉國會黨派結構。

他進一步表示，現在可能被罷免藍委預估區間，大概落在0到13席，而綠營至少要罷掉12席藍委，才能立即變成立法院多數，但想一次罷掉12席以上藍委的可能性已趨近於0，想一次就翻轉國會黨派結構恐成泡影。