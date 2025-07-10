快訊

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

聽新聞
0:00 / 0:00

周六拚台中 燕子、禿子領5千人反惡罷vs.賴總統五講+罷團動員

聯合報／ 記者鄭媁周佑政／台北即時報導
大罷免進入倒數，朝野12日在台中拚場。賴清德總統因颱風順延的團結國家第五講，當天下午在台中舉行；反罷方面，戰鬥藍與黨外在野大聯盟則舉辦反惡罷造勢晚會，由台中市長盧秀燕等人要號召至少5000人到場支持。圖／聯合報系資料照片
大罷免進入倒數，朝野12日在台中拚場。賴清德總統因颱風順延的團結國家第五講，當天下午在台中舉行；反罷方面，戰鬥藍與黨外在野大聯盟則舉辦反惡罷造勢晚會，由台中市長盧秀燕等人要號召至少5000人到場支持。圖／聯合報系資料照片

罷免進入倒數，罷免正反方12日在台中拚場。罷團發起「反攻護台總動員」晚會，賴清德總統因颱風順延的團結國家第五講，當天下午也講在台中舉行；反罷方面，戰鬥藍與黨外在野大聯盟則舉辦「再愛我一次」拚經濟、反惡罷造勢晚會，由台中市盧秀燕、立法院長韓國瑜等人領軍，要號召至少5000人，擠爆台中洲際迷你蛋。

罷團串連發起「反共護台總動員」晚會，由阿美、閩南狼主持，台中6罷團到齊，聯電前董事長曹興誠、花蓮葉霸老師、前立委陳柏惟、八炯等也將到場。當天下午，賴總統也將出席由台中市商業會舉辦的演講活動，完成他「團結國家十講」第五講-外交這個主題。

藍營方面，戰鬥藍上個月在台北榮興花園舉辦反罷造勢，基層士氣提振不少。中廣前董事長趙少康說，12日台中晚會取名為「再愛我一次」，是要勞煩去年投票給羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔三位立委的選民，7月26日再出來投下「不同意」票，非第一波投票的立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒加油打氣。

包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢、前立委鄭麗文等人都將到場助講。活動主持人為王淺秋。

由於中部地區連日大雨，顧及支持者安全，原定在帝國糖廠對面空地舉辦晚會，臨時改到台中洲際迷你蛋舉行。主辦方喊出號召5000人，要讓迷你蛋擠滿，支持者當天能否展現出熱情，將成關鍵。

不過，傳出國民黨主席朱立倫未受邀與會。黨內人士表示，朱立倫因當天在北部另有反罷免輔選行程，確定不克出席。

台中市 團結國家十講 盧秀燕 罷免 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

她出任台中太平產業園區廠協會理事長 盧秀燕前來讚聲

中部豪大雨造成海線多處災情 盧秀燕啟動三級應變中心並勘災

台中暴雨多處積水 盧秀燕赴海線勘災下令「加強戒備」

中區國中教師甄選試題瑕疵 羅廷瑋：四選項均與結果不符

相關新聞

周六拚台中 燕子、禿子領5千人反惡罷vs.賴總統五講+罷團動員

大罷免進入倒數，罷免正反方12日在台中拚場。罷團發起「反攻護台總動員」晚會，賴清德總統因颱風順延的團結國家第五講，當天下午也講在台中舉行；反罷方面，戰鬥藍與黨外在野大聯盟則舉辦「再愛我一次」拚經濟、反惡罷造勢晚會，由台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人領軍，要號召至少5000人，擠爆台中洲際迷你蛋。

柯建銘嗆藍委！罷免後刑法100條伺候 他向「雜質」喊話示警：皮要繃緊了

大罷免已有26名藍委成案，26日將投票，民進黨立院黨團總召柯建銘嗆罷免結束後要用刑法100條伺候。醫師、時事評論家沈政男...

嘴巴喊反共自己有共諜 蔣萬安怒批民進黨「選輸就翻桌」

726罷免投票倒數，台北市長蔣萬安今晚首度南下桃園為國民黨立委牛煦庭站台。蔣萬安直言，民進黨這次發動罷免扣人紅帽子、說藍...

台中罷團無視雨勢路口集結 黃健豪走入市場反制

罷團今天傍晚在台中市第五選區邀請立委在路口集結，宣揚罷免藍委黃健豪。原定有4位女立委現身，但因立委何欣純和黃秀芳都各自回...

基隆罷免兩方同場催票！林沛祥對上吳崢+通靈少女 攤商：選味濃

基隆罷免國民黨立委林沛祥案雙方展開街頭戰，今天不約而同齊攻一級戰場仁愛市場，民進黨發言人吳崢和「通靈少女」劉柏君陪同基隆...

【重磅快評】當賴清德忙打雜質，陳其邁示範團結…

大罷免鬼假神威大遶境，聲聲急催，一場颱風卻讓大罷免破功現形。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。