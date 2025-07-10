周六拚台中 燕子、禿子領5千人反惡罷vs.賴總統五講+罷團動員

大罷免進入倒數，罷免正反方12日在台中拚場。罷團發起「反攻護台總動員」晚會，賴清德總統因颱風順延的團結國家第五講，當天下午也講在台中舉行；反罷方面，戰鬥藍與黨外在野大聯盟則舉辦「再愛我一次」拚經濟、反惡罷造勢晚會，由台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人領軍，要號召至少5000人，擠爆台中洲際迷你蛋。

罷團串連發起「反共護台總動員」晚會，由阿美、閩南狼主持，台中6罷團到齊，聯電前董事長曹興誠、花蓮葉霸老師、前立委陳柏惟、八炯等也將到場。當天下午，賴總統也將出席由台中市商業會舉辦的演講活動，完成他「團結國家十講」第五講-外交這個主題。

藍營方面，戰鬥藍上個月在台北榮興花園舉辦反罷造勢，基層士氣提振不少。中廣前董事長趙少康說，12日台中晚會取名為「再愛我一次」，是要勞煩去年投票給羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔三位立委的選民，7月26日再出來投下「不同意」票，非第一波投票的立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒加油打氣。

包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢、前立委鄭麗文等人都將到場助講。活動主持人為王淺秋。

由於中部地區連日大雨，顧及支持者安全，原定在帝國糖廠對面空地舉辦晚會，臨時改到台中洲際迷你蛋舉行。主辦方喊出號召5000人，要讓迷你蛋擠滿，支持者當天能否展現出熱情，將成關鍵。

不過，傳出國民黨主席朱立倫未受邀與會。黨內人士表示，朱立倫因當天在北部另有反罷免輔選行程，確定不克出席。