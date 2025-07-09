柯建銘嗆藍委！罷免後刑法100條伺候 他向「雜質」喊話示警：皮要繃緊了

大罷免已有26名藍委成案，26日將投票，民進黨立院黨團總召柯建銘嗆罷免結束後要用刑法100條伺候。醫師、時事評論家沈政男示警，由此可知，大罷免得逞恐退回23年前，用意識形態與政治立場來抓人，喊話「雜質」們皮要繃緊了。

沈政男指出，柯建銘說藍委被罷掉以後，還會用刑法100條來處理，而刑法100條是內亂外患罪。其實，不只是藍委，所有藍白民代與支持者，只要你的言論與思想，不符合大罷免仔的審查，就可能被當成通匪，然後用刑法100條來處理。

由此可知，大罷免如果得逞，台灣有可能就會退回到民國91年以前，也就是刑法100條修法前，用意識形態與政治立場來抓人的年代。光看最近有人只是在網路貼出要檢察官血債血還的貼圖，就被抓了，這完全就是思想犯，但也被羈押了。

他進一步表示，以後綠營也可能比照辦理，先前不就趕走了武統言論的陸配，現在正在對付在大陸的藝人；接下來，可能就用來對付島內台灣人，只要他們認為你通匪與賣台，就可以用刑法100條抓你，因此呼籲「『雜質』們，皮繃緊一點！」