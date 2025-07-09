嘴巴喊反共自己有共諜 蔣萬安怒批民進黨「選輸就翻桌」

726罷免投票倒數，台北市長蔣萬安今晚首度南下桃園為國民黨立委牛煦庭站台。蔣萬安直言，民進黨這次發動罷免扣人紅帽子、說藍委親中賣台，共諜卻反而在國安會、總統府，呼籲民眾要用手中的選票告訴民進黨政府，不要只搞政治不做正事，選輸就翻桌。

牛煦庭團隊今晚在桃園區大檜溪活動中心舉辦「團結反惡罷」演講會，蔣萬安表示，他與牛煦庭有深厚淵源，兩人不僅都是政大外交系畢業，早在擔任立委時期他就想要延攬，因為牛煦庭對投身公共事務充滿熱忱，反應快、口條好，更重要是為人正派。

蔣萬安表示，雖然當時牛煦庭因規畫要到桃園投身公共事務，沒有加入他的團隊，但牛確實是他最早在政治上想要網羅的優秀人才，他非常關注牛煦庭在立法院的每一場質詢和會議，特別是看到牛煦庭第一次進入立法院就毫不生澀、論述有力，讓他印象深刻。

蔣萬安表示，面對美國川普政府宣布對各國課徵新關稅，倫敦政經學院畢業的牛煦庭充分展現國際政治、經濟專業，在30分鐘的總質詢中，讓行政院長和所有部長啞口無言，更重要的是提出非常具體、有建設性的建議，建議政府如何擬定談判策略、提出因應對策，也盤點如果美國關稅造成台灣中小企業勞工相關傷害時的補救紓困措施，連立法院長韓國瑜都稱讚這場質詢精彩絕倫。

蔣萬安提到，立委嚴審預算、提出法案天經地義，牛煦庭在立法院為民眾爭取國定假日增加、為老百姓爭取電價凍漲、為國軍爭取軍人薪資提高等，這些都是攸關民生的重要政策。

話鋒一轉，蔣萬安表示，這次民進黨發動的罷免行動，是因為民進黨在立法院成為少數，無法像以前一樣將行政立法權力一把抓，在立法院沒有甚麼不能通過的法案；現在民進黨是少數應該要溝通，但他們沒有，反而一年後就發動罷免，就是要一直選到他們滿意為止，沒有正當性也毫無道理。

蔣萬安表示，民進黨扣人紅帽、說藍委親中賣台，結果真正有共諜的在國安會、總統府，綠營還指責意見不同的人是雜質，讓民主變一言堂，這不是民主進步，這是民主開倒車。

蔣萬安強調，民眾要用手中的選票告訴民進黨政府，大家不同意罷免，不同意民進黨政府只搞政治不做正事，把不同意見的人說成是要被打掉的雜質，扣人紅帽說是中共同路人，把人民選出的立委一年後就要罷免，嘴巴喊反共自己有共諜，也不同意他們拿納稅人的錢陪著民進黨一直選，選輸就翻桌。

蔣萬安表示，他不希望社會撕裂，呼籲民眾用手中的選票，在7月26日投下不同意罷免票，讓牛煦庭這樣優秀的年輕立委繼續在國會為人民發聲爭取權益，他保證牛煦庭絕對是國會未來最耀眼的一顆星，也是桃園未來的希望，呼籲大家全力支持。