台中罷團無視雨勢路口集結 黃健豪走入市場反制

罷團今天傍晚在台中市第五選區邀請立委在路口集結，宣揚罷免藍委黃健豪。原定有4位女立委現身，但因立委何欣純和黃秀芳都各自回選區勘災，僅黃捷、張雅琳兩人到場，他們在雨中呼籲大家要罷免黃健豪。不過，黃健豪今也無視雨勢，同樣一早就在街頭向選民揮手致意，希望大家一定要支持他，出門投下不同意罷免票，才能挺過罷免案。

罷團今在北區車潮多的進化北路崇德路口發起「女力報到。女力護台」活動，但下午持續下雨，且雨勢頗大，一行人就穿著雨衣站在雨勢中。包括剛辭去行政院中辦執行長的莊競程，和市議員陳俞融、謝家宜、李天生等人都到場。

黃捷、張雅琳兩人先後受訪表示，雖然大雨滂沱，但澆不熄他們要罷免黃健豪的決心，並認為這是攸關台灣未來一場很重要的選舉，呼籲大家7月26日要投下同意罷免票。

黃健豪今天一早也在路口向民眾打招呼，同時進到東興市場掃街，一一和民眾握手致意。黃健豪在臉書上說：「鄉親的每一句鼓勵，我都放在心裡。這場風雨，擋不住我們守護民主的腳步。」