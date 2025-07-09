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基隆罷免兩方同場催票！林沛祥對上吳崢+通靈少女 攤商：選味濃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥今天由議員曾紀嚴等人陪同到仁愛市場向攤商及市民懇託。圖／林沛祥辦公室提供
林沛祥今天由議員曾紀嚴等人陪同到仁愛市場向攤商及市民懇託。圖／林沛祥辦公室提供

基隆罷免國民黨立委林沛祥案雙方展開街頭戰，今天不約而同齊攻一級戰場仁愛市場，民進黨發言人吳崢和「通靈少女」劉柏君陪同基隆絕沛志工催同意票。立委林沛祥也由同黨議員陪同向市民請託投不同意票。攤商說，「選味濃了」。

林沛祥今天上午由仁愛區市議員曾紀嚴及仁愛市場的幹部陪同下，向攤商及市民懇託，林沛祥表示，過去經常在市場下方十字路口舉牌，較少進入2樓逐攤拜訪，主要是希望尊重店家的營業時間，不打擾辛苦做生意的朋友們。

林沛祥表示，仁愛市場是基隆的重要觀光景點，這幾年因冷氣設備老舊。30年未全面更新，嚴重影響消費者與店家的使用體驗。他透過立法院國是論壇將問題點出，引起中央重視，並多次親自會勘、與經濟部召開協調會，最終成功爭取中央經費補貼市政府更新冷氣系統，改善市場內部環境。

林沛祥表示，他會持續為基隆爭取更好的建設與生活環境，傾聽每一位市民的聲音，努力做一位讓大家感到溫暖的民意代表。呼籲市民7月26日一定要出來投不同意罷免票。讓真正在做事的立法委員繼續留在國會為基隆市民打拚。

吳崢今天到基隆力挺基隆絕沛，他提及林沛祥先前攻擊公民團體，是邊緣人的說法，這種傲慢的心態沒有把選民的聲音聽進去，沒有把人民當成是頭家，讓林離開立法院台灣的發展才會好。

劉柏君則說，基隆人要覺醒，保衛自己的城市，現在是文明的時代，大家用文明的方式，市民帶著身分證、印章出來投同意罷免票，才能保護國家和自己生命財產安全，維護民主自由的生活體制。

罷免林沛祥領銜人陳青逸說，罷免行動已深獲民心，他號召每人再多拉3票，讓同意票衝上8萬票以上，順利罷不適任的立委林沛祥，為基隆爭一口氣、也為台灣守住民主。

林沛祥今天由議員曾紀嚴等人陪同到仁愛市場向攤商及市民懇託。圖／林沛祥辦公室提供
林沛祥今天由議員曾紀嚴等人陪同到仁愛市場向攤商及市民懇託。圖／林沛祥辦公室提供
民進黨發言人吳崢等人今天與基隆絕沛志工到仁愛市場等處催罷免票。圖／基隆絕沛提供
民進黨發言人吳崢等人今天與基隆絕沛志工到仁愛市場等處催罷免票。圖／基隆絕沛提供
民進黨發言人吳崢等人今天與基隆絕沛志工到仁愛市場等處催罷免票。圖／基隆絕沛提供
民進黨發言人吳崢等人今天與基隆絕沛志工到仁愛市場等處催罷免票。圖／基隆絕沛提供

吳崢 國民黨 林沛祥 民進黨 罷免 通靈少女

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