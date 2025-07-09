基隆罷免兩方同場催票！林沛祥對上吳崢+通靈少女 攤商：選味濃

基隆罷免國民黨立委林沛祥案雙方展開街頭戰，今天不約而同齊攻一級戰場仁愛市場，民進黨發言人吳崢和「通靈少女」劉柏君陪同基隆絕沛志工催同意票。立委林沛祥也由同黨議員陪同向市民請託投不同意票。攤商說，「選味濃了」。

林沛祥今天上午由仁愛區市議員曾紀嚴及仁愛市場的幹部陪同下，向攤商及市民懇託，林沛祥表示，過去經常在市場下方十字路口舉牌，較少進入2樓逐攤拜訪，主要是希望尊重店家的營業時間，不打擾辛苦做生意的朋友們。

林沛祥表示，仁愛市場是基隆的重要觀光景點，這幾年因冷氣設備老舊。30年未全面更新，嚴重影響消費者與店家的使用體驗。他透過立法院國是論壇將問題點出，引起中央重視，並多次親自會勘、與經濟部召開協調會，最終成功爭取中央經費補貼市政府更新冷氣系統，改善市場內部環境。

林沛祥表示，他會持續為基隆爭取更好的建設與生活環境，傾聽每一位市民的聲音，努力做一位讓大家感到溫暖的民意代表。呼籲市民7月26日一定要出來投不同意罷免票。讓真正在做事的立法委員繼續留在國會為基隆市民打拚。

吳崢今天到基隆力挺基隆絕沛，他提及林沛祥先前攻擊公民團體，是邊緣人的說法，這種傲慢的心態沒有把選民的聲音聽進去，沒有把人民當成是頭家，讓林離開立法院台灣的發展才會好。

劉柏君則說，基隆人要覺醒，保衛自己的城市，現在是文明的時代，大家用文明的方式，市民帶著身分證、印章出來投同意罷免票，才能保護國家和自己生命財產安全，維護民主自由的生活體制。