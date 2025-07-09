【重磅快評】當賴清德忙打雜質，陳其邁示範團結…

大罷免鬼假神威大遶境，聲聲急催，一場颱風卻讓大罷免破功現形。

賴清德總統的「團結國家十講」，每一講都在催動大罷免。但當「團結十講」因丹娜絲颱風來襲而被迫暫停時，高雄市長陳其邁與嘉義市長黃敏惠，卻以大擁抱向賴清德示範了何謂「團結」。

丹娜絲橫掃，嘉義市受到幾十年來未見的風災重創。高雄市第一時間提出支援，陳其邁還親帶支援人力到嘉義市，讓黃敏惠感動哽咽並擁抱致謝。事後，黃敏惠說，患難見真情；陳其邁則說，幫忙不會考慮藍綠。

台灣風災震災頻仍，各縣市一直有對接互援的慣例，地方受災立即啟動，這正是國家團結、同島一命的體現。

這次颱風，中南部受災嚴重，各縣市啟動互援。嘉義市就接到11縣市支援救災，雙北、桃園、台中等都調派人力前往協助；而高雄市支援對象也不只嘉義市，對嘉義縣和台南市也都伸出援手。但陳其邁第一個致電關心，並親赴嘉義市，更讓黃敏惠感動大擁抱。

賴清德為鼓動大罷免，全面展開名為團結國家、實為撕裂社會的宣講；但台灣社會本來就不乏團結的故事，只是賴清德忘了應該團結和怎麼團結。

2016年0206大地震造成台南市重大傷亡。馬政府的行政院長張善政奔波勘災救援，時任台南市長的賴清德多次表達感謝，並稱讚張善政為史上來台南探視最多次的院長，一路上協助市府走過各種困難，提供台南堅強的後盾及支持。

當時的張善政，也和賴清德一起向國人示範了不分藍綠、同島一命的團結。這次陳其邁和黃敏惠的大擁抱，能夠喚醒賴清德遺忘已久的團結嗎？

事實上，這次颱風，被賴政府遺忘的，還有藍營執政的雲林。雲林農損金額超過2.6億，損失規模全國最高。綠營執政的台南市和嘉義縣，都被列入全品項現金救助地區，雲林卻未獲同等對待。雲林縣長張麗善呼籲，颱風不分藍綠，中央勿政治化。救助看顏色，賴清德要怎麼團結雲林農民？

即使是綠營執政的屏東縣，百姓也被遺忘。颱風進逼前夕，民進黨還動員屏東鄉親遠赴台東支援大罷免大遶境。民進黨秘書長林右昌更說防颱與罷免不衝突，被批滿腦子大罷免，沒血沒淚。

無獨有偶，颱風肆虐，屏東傳出土石流災情，枋寮、佳冬沿岸堆滿光電浮台殘骸，各方協尋的屏東縣長周春米，卻爽遊北歐不歸。有這樣「沒血沒淚」的執政黨，有這種不顧風災流連北歐的縣長，賴清德要怎麼團結屏東縣民？

不管如何，賴清德用團結掩護罷免，因天災現形後，正好墊高了陳其邁的形象和聲望。陳其邁與黃敏惠災區相擁，引起許多政治解讀，但藍綠人士都同意：高雄不是陳其邁的最後一站。

不過，賴清德談團結，目的是打掉雜質，不分黨內外；國民黨和柯文哲、鄭文燦、林岱樺，都是殷鑒。賴清德忙著打掉雜質，陳其邁卻示範團結，會不會讓自己變成雜質？