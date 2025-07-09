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【重磅快評】當賴清德忙打雜質，陳其邁示範團結…

聯合報／ 主筆室
丹娜絲颱風過境台灣，高雄市長陳其邁和嘉義市長黃敏惠的擁抱照成為風災過後的政治焦點。記者郭韋綺／翻攝
丹娜絲颱風過境台灣，高雄市長陳其邁和嘉義市長黃敏惠的擁抱照成為風災過後的政治焦點。記者郭韋綺／翻攝

罷免鬼假神威大遶境，聲聲急催，一場颱風卻讓大罷免破功現形。

賴清德總統的「團結國家十講」，每一講都在催動大罷免。但當「團結十講」因丹娜絲颱風來襲而被迫暫停時，高雄市長陳其邁與嘉義市長黃敏惠，卻以大擁抱向賴清德示範了何謂「團結」。

丹娜絲橫掃，嘉義市受到幾十年來未見的風災重創。高雄市第一時間提出支援，陳其邁還親帶支援人力到嘉義市，讓黃敏惠感動哽咽並擁抱致謝。事後，黃敏惠說，患難見真情；陳其邁則說，幫忙不會考慮藍綠。

台灣風災震災頻仍，各縣市一直有對接互援的慣例，地方受災立即啟動，這正是國家團結、同島一命的體現。

這次颱風，中南部受災嚴重，各縣市啟動互援。嘉義市就接到11縣市支援救災，雙北、桃園、台中等都調派人力前往協助；而高雄市支援對象也不只嘉義市，對嘉義縣和台南市也都伸出援手。但陳其邁第一個致電關心，並親赴嘉義市，更讓黃敏惠感動大擁抱。

賴清德為鼓動大罷免，全面展開名為團結國家、實為撕裂社會的宣講；但台灣社會本來就不乏團結的故事，只是賴清德忘了應該團結和怎麼團結。

2016年0206大地震造成台南市重大傷亡。馬政府的行政院長張善政奔波勘災救援，時任台南市長的賴清德多次表達感謝，並稱讚張善政為史上來台南探視最多次的院長，一路上協助市府走過各種困難，提供台南堅強的後盾及支持。

當時的張善政，也和賴清德一起向國人示範了不分藍綠、同島一命的團結。這次陳其邁和黃敏惠的大擁抱，能夠喚醒賴清德遺忘已久的團結嗎？

事實上，這次颱風，被賴政府遺忘的，還有藍營執政的雲林。雲林農損金額超過2.6億，損失規模全國最高。綠營執政的台南市和嘉義縣，都被列入全品項現金救助地區，雲林卻未獲同等對待。雲林縣長張麗善呼籲，颱風不分藍綠，中央勿政治化。救助看顏色，賴清德要怎麼團結雲林農民？

即使是綠營執政的屏東縣，百姓也被遺忘。颱風進逼前夕，民進黨還動員屏東鄉親遠赴台東支援大罷免大遶境。民進黨秘書長林右昌更說防颱與罷免不衝突，被批滿腦子大罷免，沒血沒淚。

無獨有偶，颱風肆虐，屏東傳出土石流災情，枋寮、佳冬沿岸堆滿光電浮台殘骸，各方協尋的屏東縣長周春米，卻爽遊北歐不歸。有這樣「沒血沒淚」的執政黨，有這種不顧風災流連北歐的縣長，賴清德要怎麼團結屏東縣民？

不管如何，賴清德用團結掩護罷免，因天災現形後，正好墊高了陳其邁的形象和聲望。陳其邁與黃敏惠災區相擁，引起許多政治解讀，但藍綠人士都同意：高雄不是陳其邁的最後一站。

不過，賴清德談團結，目的是打掉雜質，不分黨內外；國民黨和柯文哲、鄭文燦、林岱樺，都是殷鑒。賴清德忙著打掉雜質，陳其邁卻示範團結，會不會讓自己變成雜質？

丹娜絲颱風 罷免 賴清德 陳其邁 雜質

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