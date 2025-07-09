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民眾黨發起720反惡罷集會 號召在野勢力集結嗆爆執政黨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今天率秘書長周榆修（右三）、新北市黨部主委周台竹（右二）、基隆市黨部主委楊恕人（右一）、台北市議員林珍羽（左起）、陳宥丞、黃瀞瑩舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今天率秘書長周榆修（右三）、新北市黨部主委周台竹（右二）、基隆市黨部主委楊恕人（右一）、台北市議員林珍羽（左起）、陳宥丞、黃瀞瑩舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼。記者潘俊宏／攝影

罷免第三階段投票進入倒數，民眾黨主席黃國昌今天表示，賴清德總統執政成績一片蒼白，只會在國內製造對立衝突跟仇恨，同時不斷對在野黨抹黑潑髒水，民眾黨將在7月20日發起集結活動，號召支持者聚集民進黨中央黨部發出怒吼，也歡迎國民黨立委共同參與。

民眾黨下午舉行「720民主起義」記者會，民眾黨發言人吳怡萱表示，這幾天接連發生不幸事件，包括新北市新店昨天發生溺水案，兩名消防員到場搜救不幸離世，民眾黨對此表達最深的哀悼，未來也將繼續捍衛警消權益，隨後率領現場多名黨公職起立默哀。

黃國昌指出，去年5月19日，民眾黨前主席柯文哲率領群眾齊聚民進黨中央黨部，提醒民進黨政府不要成為跳票的芭樂黨，沒想到一年過去承諾不斷跳票，成為一個不折不扣的芭樂黨，賴總統上任以後更是變本加厲，繳不出像樣的執政成績單，只會在國內製造對立衝突跟仇恨，同時更不斷對在野黨抹黑潑髒水。

黃國昌說，他曾經在今年初誠懇向賴總統喊話，拜託總統以蒼生跟台灣為念，「好好地幹一點正事，不要一天到晚在同胞裡面找敵人」，沒想到賴政府不思反省悔改，反而變本加厲越來越惡劣，民進黨指揮檢調追殺政治立場不同的人，早就已經讓台灣的司法公信力墜到谷底。

黃國昌還說，立法院全院委員會今天審查大法官人事案，儘管司法院長被提名人蔡秋明一問三不知，但是也承認司法改革必須徹底檢討跟反省，沒想到柯建銘的最新力作是指揮檢調辦案，揚言要用刑法第100條整肅在野黨立委，「讓人聽了不禁毛骨悚然。」

黃國昌表示，自己在1991年進入台大法律系，當年就是廢除刑法第100條的「廢惡法運動」，如今民進黨為了鞏固自身權利、追殺政敵，已經到了無所不用其極的地步，「一個執政黨團總召公然指揮檢調，開始要用內亂罪整肅在野黨立委，台灣的民主法治什麼時候淪落到這種程度？」

民眾黨秘書長周榆修說，總統的任務就是讓民眾安居樂業、把同胞當作同胞，然而民進黨從「在同胞裡面找敵人」變成「把同胞當敵人」，現在的最高境界是「意見不同者不只是共產黨，而是賴總統的境內敵對勢力」。

周榆修呼籲，民進黨政府施政荒腔走板，拜託大家站出來不要冷漠，「不要以為不同意罷免，只要坐在家裡，罷免就不會成功。」

媒體詢問，民眾黨發起反惡罷活動，是否將有國民黨立委出席，黃國昌聽聞後表示，如果有國民黨立委願意參加，民眾黨會表達歡迎以禮相待，當天出席名單還要再經過確認，不過站在民眾黨中央黨部的立場，「我們非常歡迎，願意來的我們都樂觀其成。」

柯建銘 民眾黨 民進黨 罷免 黃國昌

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