駁刑法100條伺候藍委 民進黨：民主不可能走回頭路

媒體報導，民進黨團總召柯建銘6月接受媒體專訪時曾說，大罷免成功後要追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」。民進黨立委王世堅今天表示，相信柯建銘是口誤；民進黨發言人吳崢說，民主不可能走回頭路。

王世堅今天在民進黨中常會前受訪表示，刑法100條在民進黨很多先進領銜下已經廢掉，這已經是過去式，不可能再出現刑法100條對付任何人，民主不會走回頭路。

王世堅強調，廢除刑法100條的過程中，包括民進黨內的陳水扁、謝長廷、蘇貞昌等人，連柯建銘自己也有參與，那些場景都歷歷在目，整個社會團結把它廢掉，民主不可能走回頭路，他相信柯建銘是口誤。

民進黨發言人吳崢在中常會後記者會受訪表示，民主不可能走回頭路，刑法100條是台灣過去民主轉型非常重要的一頁，過去曾經有過這樣的法律，是意圖顛覆國家、變更國體，不但是著手實行，甚至只要有意圖，也就是所謂的預備犯，就處以相關刑責。

吳崢說，甚至在動員戡亂時期，結合「二條一」（懲治叛亂條例第2條第1項），會導致唯一死刑的極端嚴重後果；從黨外時期到民進黨成立後，諸多民主前輩都大力反對這個法律。

吳崢表示，1991年台灣社會成立100行動聯盟，全力推動廢除刑法100條，當時民進黨很多前輩投入參與，最後將此惡法廢除；民進黨核心價值是人權立國，絕對不可能走回頭、開倒車、恢復惡法，這是民進黨所有黨公職絕對會反對的事情。

「刑法100條」原規定：「若意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」被視為造成白色恐怖的惡法之一，民國81年修法後將「著手實行者」改成「以強暴或脅迫著手實行者」。