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影／民眾黨720大集結 踢館民進黨發出反罷免怒吼

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今天黨公職及地方民代舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今天黨公職及地方民代舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席黃國昌今天率秘書長周榆修、新北市黨部主委周台竹、基隆市黨部主委楊恕人、台北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼，堅定台灣要贏就要不同意罷免

黃國昌表示，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，大罷免成功後要用《刑法》第100條追究國民黨立委的刑責，包含內亂罪、叛國罪等，等於直接對檢調下指導棋，用刑法100條來整肅在野黨立委，讓人聽了毛骨悚然，記得他進入台大法律系時，正是廢除惡法刑法100條運動，如今民進黨無所不用其極，為了鞏固自己權力來追殺政敵，要用內亂罪整肅在野黨立委，台灣民主法治什麼時候淪落到這種程度？支持者720應該站出來向執政黨表達心聲。

民眾黨主席黃國昌（右二）今天黨公職及地方民代舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）今天黨公職及地方民代舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）今天宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼，堅定台灣要贏就要不同意罷免。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）今天宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼，堅定台灣要贏就要不同意罷免。記者潘俊宏／攝影

柯建銘 民眾黨 民進黨 罷免 賴清德 黃國昌

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