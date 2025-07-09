影／民眾黨720大集結 踢館民進黨發出反罷免怒吼
民眾黨主席黃國昌今天率秘書長周榆修、新北市黨部主委周台竹、基隆市黨部主委楊恕人、台北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽舉行記者會，宣布將號召支持者在7月20日下午到北平東路集結，向賴清德總統及民進黨發出怒吼，堅定台灣要贏就要不同意罷免。
黃國昌表示，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，大罷免成功後要用《刑法》第100條追究國民黨立委的刑責，包含內亂罪、叛國罪等，等於直接對檢調下指導棋，用刑法100條來整肅在野黨立委，讓人聽了毛骨悚然，記得他進入台大法律系時，正是廢除惡法刑法100條運動，如今民進黨無所不用其極，為了鞏固自己權力來追殺政敵，要用內亂罪整肅在野黨立委，台灣民主法治什麼時候淪落到這種程度？支持者720應該站出來向執政黨表達心聲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言