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柯建銘嗆罷免後刑法100條伺候 黃國昌酸：民主進步4字早該丟垃圾桶

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照

有關大罷免第三階段投票進入倒數，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言追究國民黨立委刑責，「刑法100條會伺候你」，民眾黨主席黃國昌今天表示，柯建銘公然指揮檢調，還要用內亂罪整肅在野黨，完全把民主法治踐踏在腳底，「民主進步這四個字，早就應該被丟進垃圾桶。」

柯建銘先前接受廣播節目專訪，談及國民黨立委占領主席台，更踹打民進黨立委公然殺人，大罷免結束後將追究刑責，「刑法100條會伺候你」。

民眾黨今天舉行黨協聯繫會議，黃國昌會後受訪時表示，民進黨正在帶著台灣民主走回頭路，柯建銘想要用內亂罪追殺在野黨立委，「請問這是2025年的台灣嗎？這是一個執政黨立法院黨團總召該說出來的話嗎？」

黃國昌說，或許很多人認為柯建銘在「練肖話」，然而看看過去這段時間發生的事情，隨便做一個哏圖都可以被羈押禁見，柯建銘公然指揮檢調用內亂罪整肅在野黨，完全把台灣的民主法治踩在民進黨腳底下，「民主進步這四個字，早就應該被丟到垃圾桶。」

此外，近期有民團號召青鳥重返立法院，呼籲藍白立委停審重大爭議法案，民進黨立委許智傑今天直言將會是國民黨與民眾黨「最後的晚餐」。

黃國昌聽聞後則反問，「這些民團不是在上個周末就重回立法院了嗎」，只不過好像因為參加活動的人數較少，所以才沒有受到大家太大的關注。

黃國昌也嗆聲許智傑，民進黨去年12月號召青鳥出來抗議，聲稱有攸關台灣存續的三大重要法案，結果一堆人站在路上吹風淋雨，許智傑卻跑去跟民進黨派系大老吳乃仁吃喝玩樂，根本就沒有在立法院裡面進行投票，沒想到後來竟然惱羞成怒，跑到台北地檢署按鈴控告，「當天晚上照片就被揭露，許智傑什麼時候要道歉？」

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