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遭罷立委仍能審法案引不滿 民團號召「青鳥」10日聚集立院

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國會改革覆議案去年6月在立法院進行表決，最後以62票比51票決議維持原決議，場外「青鳥行動」反擴權公民團體聚集在濟南路與青島東路上。圖／聯合報系資料照
國會改革覆議案去年6月在立法院進行表決，最後以62票比51票決議維持原決議，場外「青鳥行動」反擴權公民團體聚集在濟南路與青島東路上。圖／聯合報系資料照

罷免投票將在26日進行，共26名國民黨立委面臨罷免，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合聯合呼籲，在罷免結果正式出爐前，國會應暫停審查具高度爭議性的法案，號召「青鳥行動」群眾明天晚上重返立法院外青島東路，表達監督訴求；中正第一分局今天公告交通管制措施，呼籲用路人注意。

中正一警方指出，10日中午12時至22時，申准舉辦「看守國會，停審爭議法案」集會活動，為了維護交通秩序與安全，實施集會地點管制，包括10日12時起，由於搭設舞台、帳篷等硬體設備，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至當日23時活動撤場結束，始開放車輛通行。

警方說，活動自10日18時30分起，群眾陸續進場，若現場人數自然溢出集會地點，將分階段擴大管制中山南路慢（快）車道。

經濟民主連合指出，在罷免結果公告前，立法院仍將於7月11、15、18、22與29日召開院會，可能推動多項重大法案，包括修正預算法與國家財政韌性條例，涉及普發現金等龐大財政支出；修訂公職人員選舉罷免法開放不在籍投票；修正監察院組織法與國家人權委員會組織法，限制委員人選資格與黨籍背景。

民團指出，現行立法院職權行使法與立法院組織法並未明文限制立委於罷免案成立後的行使權限，他們認為，立委既處於「待罷免」狀態，應視同看守政府角色，避免在此期間推動涉及民意爭議與長遠影響的重大政策。

民團強調，為捍衛民主機制與尊重即將表現的民意結果，呼籲國民黨與民眾黨立委立即暫停審查爭議法案，並呼籲「青鳥」10日晚上再次集結立法院外，持續監督國會動向。

警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
台灣公民陣線與台灣經濟民主連合聯合呼籲，在罷免結果正式出爐前，國會應暫停審查具高度爭議性的法案，號召「青鳥行動」群眾明天晚上重返立法院外青島東路。記者翁至成／翻攝
台灣公民陣線與台灣經濟民主連合聯合呼籲，在罷免結果正式出爐前，國會應暫停審查具高度爭議性的法案，號召「青鳥行動」群眾明天晚上重返立法院外青島東路。記者翁至成／翻攝

國民黨 民眾黨 法案 罷免 青鳥行動

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