昨2勇消殉職…新北義消爆被要求出席反罷免 消防局回應了

新北市新店廣興橋昨發生溺水案，消防員搶救卻造成2名警消送醫不治。議員李宇翔說，今接到基層消防同仁爆料，消防局以特殊公差為名，要求義消出席國民黨7月19日在板橋舉辦的反罷免活動。新北消防局說，絕無「強迫動員」，尊重義消自主參與選舉罷免活動，但該名義消幹部用詞不妥，此案並非公差會加強宣導。

李宇翔說，該訊息已引發基層憤慨與質疑，多位消防警義消也私下坦言，市長侯友宜參選總統期間，市府就曾發動類似政治動員，要求基層參與造勢活動，當時因內部反彈聲浪過大而緊急喊停，沒想到又故態復萌。李批，當消防同仁為拯救市民生命犧牲自我時，市府卻在背後搞政治動員，這不僅是對行政中立的踐踏，更是對消防人員犧牲大大不敬。

李宇翔要求，應徹查並撤銷市府各單位所有違規動員令，落實行政中立，勿讓基層同仁背負政治壓力，並公開向新北市民道歉。