罷團指轉低調讓支持度升 李彥秀：相信港湖民眾

民進黨立委今天首度與罷團合體在台北港湖街頭拜票，罷團提到藍委李彥秀近期支持度上升是因轉低調。李彥秀辦公室表示，相信港湖民眾的眼睛是雪亮，反惡罷是主流民意。

罷免團體「港湖除銹」與民進黨立法委員吳思瑤等多名民代在台北市民權東路街頭拜票。罷團表示，國民黨立委李彥秀在過去3個月，以躲媒體與賣慘策略加上轉低調，讓支持度上升，罷免投票日將屆，認為選戰已近白熱化。

罷團代表接受聯訪說，希望公民726出門投票，並盼持續幫拉票擴散影響力，此外，近期發現要設置罷免投票的看板及公車廣告時，業者似乎面對很大壓力，可能是擔心影響後續與政府合作關係。

吳思瑤接受聯訪表示，民進黨51戰隊全台後援團已組成，先前受颱風影響，讓聲援罷免活動延遲至今天才開跑，首波就選定港湖區。因民進黨黨主席賴清德已下達黨公職動員令，務必與公民同行，51戰隊會熱情投入，將成為各地罷團最強啦啦隊。

李彥秀辦公室回應，在台美經貿談判前景不明，新台幣巨幅升值波動，中南部風災肆虐災情嚴重時刻，綠營卻忙著全台巡迴搞罷免、搞撕裂仇恨鬥爭，證明全台的大罷免背後影舞者是民進黨。

李彥秀辦公室指出，相信港湖區民眾眼睛是雪亮的，更相信台灣人民智慧是睿智的，人民將在7月26日以選票告訴執政黨，「反惡罷、護民主、拚經濟」才是台灣主流民意。

至於後續因應策略，李彥秀辦公室表示，2月間成為選戰攻擊的人選之一，當時就謹慎嚴肅的面對「惡霸」，關鍵在於中選會6月間公告罷免投票日後，選戰策略就是陸戰空戰齊走，目前因應方式就是維持讓支持者知道要出門投下不同意票的溫度，以保溫方式面對後續選戰。