爆光電浮台案綠批造謠 羅廷瑋：監督被當政治操作

國民黨立委羅廷瑋質疑屏東海上太陽能板平台因颱風丹娜絲全毀，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，羅廷瑋造謠為了救罷免，不關心台中淹水問題嗎；羅廷瑋則反駁說，正當監督被當政治操作。

颱風丹娜絲造成旭東環保科技離岸太陽光電系統浮台漂流，羅廷瑋發文質疑，並提及旭東環保科技公司獨董是屏東縣前縣長曹啟鴻，政商結構不免讓人質疑。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問羅廷瑋的質疑，她表示，風災過後，大家都在重建家園，雨水已經夠多了，但是藍白立委的口水也是很多，不需要這麼多的政治口水。

吳思瑤表示，羅廷瑋的質疑，已被驗證是造謠，這是一個實驗用的浮台，沒有太陽能板，是實驗使用，沒有羅廷瑋所說的內容。

吳思瑤說，風災造成台中淹水的問題，羅廷瑋作為台中選區的立委，不用關心嗎。羅廷瑋撈過界管到海邊，而且都在造謠，現在被證實是假新聞，既然是假消息，就不用成為新聞。

吳思瑤表示，羅廷瑋造謠是為了救罷免，羅廷瑋這種立委，求證能力有問題、問政專業有問題，一再消費能源政策。至於對於不同廠商的問題，都要打上綠油油，都要民進黨扯上關係，這種操作已經爛梗，老招。

對此，羅廷瑋表示，根據「上下游新聞市集」5月的報導，旭東公司董事長親口表示，該浮台已裝設太陽能板並進行測試。當颱風來襲時，這些已裝設的太陽能板是否真的如政府所稱「已全數拆除」，如果有，是否有完整紀錄與監督流程，是否如期依計畫執行，這些至今都沒有清楚交代。他所提出的質疑，從頭到尾都是基於公開資料與具體事證。

羅廷瑋表示，然而民進黨的反應卻不是澄清事實，也不是說明補助內容與制度規範，而是選擇全面進攻、集體貼標籤，將正當的監督行為打成政治操作，這難道不是在掩蓋背後更大的問題。現在全台推動綠電，幾乎每一案動輒上億元補助，如果今天什麼都不問、不講，那這些公共資源最後會被用到哪裡，誰來監督、誰來負責。