快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

爆光電浮台案綠批造謠 羅廷瑋：監督被當政治操作

中央社／ 台北9日電

國民黨立委羅廷瑋質疑屏東海上太陽能板平台因颱風丹娜絲全毀，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，羅廷瑋造謠為了救罷免，不關心台中淹水問題嗎；羅廷瑋則反駁說，正當監督被當政治操作。

颱風丹娜絲造成旭東環保科技離岸太陽光電系統浮台漂流，羅廷瑋發文質疑，並提及旭東環保科技公司獨董是屏東縣前縣長曹啟鴻，政商結構不免讓人質疑。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問羅廷瑋的質疑，她表示，風災過後，大家都在重建家園，雨水已經夠多了，但是藍白立委的口水也是很多，不需要這麼多的政治口水。

吳思瑤表示，羅廷瑋的質疑，已被驗證是造謠，這是一個實驗用的浮台，沒有太陽能板，是實驗使用，沒有羅廷瑋所說的內容。

吳思瑤說，風災造成台中淹水的問題，羅廷瑋作為台中選區的立委，不用關心嗎。羅廷瑋撈過界管到海邊，而且都在造謠，現在被證實是假新聞，既然是假消息，就不用成為新聞。

吳思瑤表示，羅廷瑋造謠是為了救罷免，羅廷瑋這種立委，求證能力有問題、問政專業有問題，一再消費能源政策。至於對於不同廠商的問題，都要打上綠油油，都要民進黨扯上關係，這種操作已經爛梗，老招。

對此，羅廷瑋表示，根據「上下游新聞市集」5月的報導，旭東公司董事長親口表示，該浮台已裝設太陽能板並進行測試。當颱風來襲時，這些已裝設的太陽能板是否真的如政府所稱「已全數拆除」，如果有，是否有完整紀錄與監督流程，是否如期依計畫執行，這些至今都沒有清楚交代。他所提出的質疑，從頭到尾都是基於公開資料與具體事證。

羅廷瑋表示，然而民進黨的反應卻不是澄清事實，也不是說明補助內容與制度規範，而是選擇全面進攻、集體貼標籤，將正當的監督行為打成政治操作，這難道不是在掩蓋背後更大的問題。現在全台推動綠電，幾乎每一案動輒上億元補助，如果今天什麼都不問、不講，那這些公共資源最後會被用到哪裡，誰來監督、誰來負責。

丹娜絲 吳思瑤 民進黨 罷免 羅廷瑋

延伸閱讀

藍批災後重建不公 吳思瑤：一手砍農業預算、一手假關心農民

吳思瑤稱關稅未公布台灣代表是「好消息」？被罵：這政府幹話太多成果少

中區國中教師甄選試題瑕疵 羅廷瑋：四選項均與結果不符

批黃國昌再次獻醜 吳思瑤：是質詢蔡秋明 還是單挑賴清德？

相關新聞

柯建銘稱刑法100條伺候藍委 王世堅稱口誤：不可能啦

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，待大罷免結束後，會追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」。民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘過去對刑法100條深惡痛絕，當年整個社會團結把它廢掉，民主不可能走回頭路，相信他是口誤，不可能發生的事情。

罷團指轉低調讓支持度升 李彥秀：相信港湖民眾

民進黨立委今天首度與罷團合體在台北港湖街頭拜票，罷團提到藍委李彥秀近期支持度上升是因轉低調。李彥秀辦公室表示，相信港湖民...

南桃園周末晚罷免反罷對陣 禿子漢子燕子桃園合體催票

距離7月26日投票日前兩個周末，桃園市罷免團體動員小蜜蜂街頭宣傳及周末在中壢舉辦罷免公民晚會活動，南桃園國民黨立委魯明哲...

罷免案26日投票 基檢宣示有聞必查有據必辦

基隆市立委林沛祥罷免案26日投票，基隆地檢署今天表示，已邀集警、調、政風、移民及軍事等機關，召開查察妨害罷免會議，確立妨...

支持者反罷有心卻認識不足 藍缺「大事件」催出危機感

罷免首波投票日定在7月26日，國民黨展開全面宣講、反罷，決戰日倒數已剩不到20天。目前藍營每場宣講皆聚焦在催出支持者的投票率，國民黨主席朱立倫更說出重話，不投票就是縱容民進黨惡罷得逞。 然而，有藍營地方人士憂心，到目前為止，藍營選民仍舊「反罷有心，認識不足」…

罷團控行政不中立 游淑貞諷：賴清德可發動罷免、鄉長不能抒發心情？

花蓮吉安鄉長游淑貞上月於鳳榮農會內部活動上反罷免宣講，罷團質疑此舉涉嫌違反行政中立，到花蓮地檢署告發。游淑貞回應，當天是請假私人拜訪行程，也是憲法保障的言論自由；更何況賴清德總統過去下令推動罷免，鄉長心情抒發就不行，是不是「綠能藍不能」雙標，相信公道自在人心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。