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罷免案26日投票 基檢宣示有聞必查有據必辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署檢召開查察妨害罷免會議，強調會以有聞必查、有據必辦的態度，在程序正義下確保罷免投票作業順利落幕。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署檢召開查察妨害罷免會議，強調會以有聞必查、有據必辦的態度，在程序正義下確保罷免投票作業順利落幕。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市立委林沛祥罷免案26日投票，基隆地檢署今天表示，已邀集警、調、政風、移民及軍事等機關，召開查察妨害罷免會議，確立妨害罷免業務任務編組及橫向聯繫方式，以及群眾突發事件緊急應變管道，彼此分工，統和戰力，嚴查不法。

基隆地檢署表示，法務部及最高檢察署指示全力確保罷免投票公平公正舉行，嚴防防不法介入，昨天邀集相關單位，在地檢署7樓會議室召開立委罷免案查察妨害罷免會議，跨機關凝聚共識，共維民主價值。

會議由檢察長柯宜汾主持，基隆市警察局長林信雄、新北市警察局副局長林新晃、調查局基隆市調查站主任周至誠、調查局航業處基隆調查站主任陳耀輝、調查局新北市調查處新店調查站主任曾尤弘、基市府政風處長李國正、新北市政風處科長簡敦仁、移民署北區事務大隊基隆市專勤隊長吳新富、新北市專勤隊長黃奕崗、基隆憲兵隊少校汪嘉偉、新北憲兵隊少校周穆辰等人與會討論。

柯宜汾表示，各機關應共同努力，全力以赴，嚴查投票不法情事，5大工作重點分別為嚴查買票、防制暴力、杜絕假訊息干擾、斷絕賭盤效應、阻絕境外勢力介選，同時提醒各機關執法時，要注意行政中立與程序正義，使罷免投票順利落幕。

擔任罷免查察工作執行秘書的主任檢察官陳照世，在會中說明地檢署查察妨害罷免業務任務編組與部署、橫向聯繫方式、群眾突發事件緊急應變管道，希望各單位彼此分工，統和戰力。

基市刑警大隊長林書楷、新北市刑警大隊長蕭瑞豪，也分別就轄區的罷免案進行選情分析，並說明布雷策略、情資蒐報、查緝賄選、防制暴力及幫派介選、查處假訊息、掃蕩選舉賭盤及嚴防境外勢力等查賄制暴等面向工作規畫。各機關充分討論，交換意見，偶利形成執法共識。

基檢指出，將持續秉持行政中立，以有聞必查、有據必辦的態度，展現無底線、無上限、無時限決心，在程序正義下全力以赴。檢方也呼籲民眾，罷免與選舉同為人民基本政治權利，選民應秉持理性，對於不同政治聲音予以包容尊重，共同守護民主價值。

基隆地檢署檢察長柯宜汾（左二）昨在查察妨害罷免會議表示，嚴查投票不法5大工作重點為嚴查買票、防制暴力、杜絕假訊息干擾、斷絕賭盤效應、阻絕境外勢力介選。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署檢察長柯宜汾（左二）昨在查察妨害罷免會議表示，嚴查投票不法5大工作重點為嚴查買票、防制暴力、杜絕假訊息干擾、斷絕賭盤效應、阻絕境外勢力介選。記者邱瑞杰／翻攝

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