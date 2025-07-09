南桃園周末晚罷免反罷對陣 禿子漢子燕子桃園合體催票

距離7月26日投票日前兩個周末，桃園市罷免團體動員小蜜蜂街頭宣傳及周末在中壢舉辦罷免公民晚會活動，南桃園國民黨立委魯明哲、呂玉玲、涂權吉本周五、六兩天舉辦反惡罷團結之夜，立法院長韓國瑜領銜搭配「禿子、漢子、燕子」合體及張善政分進合擊反惡罷，催出支持者站出來「投不同意罷免票」。

桃園市六席國民黨立委全部通過三階段罷免投票，六席罷團與立委反惡罷行動正面交鋒，在投票日倒數前兩個周末，桃三魯明哲11日晚上在中壢區龍岡森林公園舉辦「反惡罷-中壢後站團結之夜」，韓國瑜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、藍白立委吳宗憲、張啟楷及議員到場助講，魯明哲今天下午說，希望透過韓國瑜、 盧秀燕及張善政等重量級人士站台，帶動反 惡罷選民站出來。

桃二涂權吉12日晚上在楊梅自強街，舉辦反 罷免聯合誓師團結大會，由韓國瑜、國民黨主席朱立倫及民眾黨前立委賴香伶、地方議員站台助講反罷免。

桃五呂玉玲11日晚上在平鎮區東安國中旁舉辦「團結之夜」，韓國瑜、盧秀燕、新北市長侯友宜「禿子、漢子、燕子」合體及張善政、地方議員站台助講，呂玉玲說，趁726投票日的兩周末前，擴大舉辦團結大會，希望透過「「禿子、漢子、燕子」合體站台宣講，向支持選民催票，呼籲支持者站出來投不同意罷免，拉高不同意 罷免投票率。