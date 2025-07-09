罷團控行政不中立 游淑貞諷：賴清德可發動罷免、鄉長不能抒發心情？

花蓮吉安鄉長游淑貞上月於鳳榮農會內部活動上反罷免宣講，罷團質疑此舉涉嫌違反行政中立，到花蓮地檢署告發。游淑貞回應，當天是請假私人拜訪行程，也是憲法保障的言論自由；更何況賴清德總統過去下令推動罷免，鄉長心情抒發就不行，是不是「綠能藍不能」雙標，相信公道自在人心。

罷團微光花蓮領銜人李美玲、副領銜人潘文欽、發言人W，今天前往花蓮地方法院檢察署，針對國民黨籍吉安鄉長游淑貞，涉嫌違反行政中立為傅崐萁反罷免宣講，提出告發。

李美玲表示，游淑貞為傅崐萁宣講，不但怠忽鄉長自身職務，涉嫌在公務時間從事罷免活動，並造成主辦單位鳳榮農會立場為難，為單純參與活動人員帶來困擾，更涉嫌違反行政中立及公職人員選舉罷免法規定，企圖以不當言論左右民眾罷免選擇，呼籲檢調單位應盡速啟動調查。

李美玲說，游淑貞當天聲稱，如果傅被罷免掉，花蓮會停止10年以上的進步，所有的建設會重新再來，該言論持續以「沒了傅崐萁花蓮就完了」這類論述恐嚇選民，更涉及散播不實資訊，違反選罷法第104條第1項，意圖使罷免案通過或否決者，散布謠言或傳播不實之事，花蓮鄉親要勇敢站出來，用手中一票守護花蓮、下架傅崐萁。

游淑貞表示，自己沒有接吉安鄉選委會主委，主委由公所主秘代理；上月去鳳榮農會拜訪有請假，花蓮有很多公務建設需要協力，即使請假還是有半公務的行程。私人拜訪農會總幹事討論農務行銷，也巧遇家政班姐妹，而有一些心情分享與說明，是很單純寒暄拜訪。

游淑貞拿出民進黨中央黨部函，諷刺「綠能藍不能」，函中寫明賴清德總統以民進黨主席身分，指示所有公職人員推動罷免工作，行政院長也帶著部會首長在各地宣講，針對地方鄉鎮市長在請假期間的言論，希望能予以尊重。