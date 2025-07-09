大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

大罷免第三階段投票倒數，日本學者小笠原欣幸分析，這一次大罷免要罷免掉10席，並且補選取得6席，民進黨才有機會拿到國會過半，台北市長蔣萬安今被問怎麼看這個「小笠原防線」？他回應說，「為罷免而罷免，傷害台灣民主」。

對於這次有24位藍委、新竹市長高虹安罷免成案726投票，多次精準預測台灣選舉的日本學者小笠原欣幸分析大罷免，他認為對民進黨來說，最好情況是將罷免成功數提高到兩位數，才有希望贏得6場補選，也才有機會重新獲立院過半。

蔣萬安今天被問及怎看這個分析的「小笠原防線」，蔣萬安說，他一直說，為了罷免而罷免，其實傷害臺灣的民主，也希望這段期間，政府應該要好好地面對民眾關心的民生經濟，包括相關能源的政策，包括美國即將課予的新關稅等等。

蔣說，他還是希望回歸到民生經濟的議題，面對關稅他也會做好各項因應，希望能夠讓優秀的立委留在立法院。