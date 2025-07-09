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大罷免影響高階警官人事案罕見延後發布 投票後才揭曉
警察大學校長楊源明、桃園市警察局長吳坤旭等高階警官本月16日屆齡退休，內政部及警政署檢討人事。據了解，因應立委@@@大罷免@@@相關治安維護工作，將延至26日投票後調整人事，期間由副主官等代理，最快本月底才會發布。
警政署認為，立委罷免案投票在即，雙方陣營宣傳活動持續進行，警方須執行治安維護、查賄制暴等工作，並於投票日維持秩序，確保過程公正平穩，此時不宜大規模調動。
據了解，警政署已檢討人事，以警察專業、資經歷、能力等為考量，避免政治等外力介入，但尚未定案，將待本月26日罷免投票後發布，最快本月最後一周揭曉；至於警大校長派任，屬內政部陳報行政院核定權責，連動其餘高階警官，也會通盤考量。
警大校長楊源明、桃市警局長吳坤旭及警政署副署長陳永利、詹永茂，本月16日屆退，牽動署屬機關高階警官、縣市警察局長及6都分局長等重要警職，連動幅度大。警界關注人事異動，不少人對屆退時間在即仍未發布感到不解，人心浮動。
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