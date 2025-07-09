快訊

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

史上最甜日幣？達人曝30年前匯率「除以6」 憂：可能不是好事

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免影響高階警官人事案罕見延後發布 投票後才揭曉

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
警政署。記者李奕昕／翻攝
警政署。記者李奕昕／翻攝

警察大學校長楊源明、桃園市警察局長吳坤旭等高階警官本月16日屆齡退休，內政部及警政署檢討人事。據了解，因應立委@@@大罷免@@@相關治安維護工作，將延至26日投票後調整人事，期間由副主官等代理，最快本月底才會發布。

警政署認為，立委罷免案投票在即，雙方陣營宣傳活動持續進行，警方須執行治安維護、查賄制暴等工作，並於投票日維持秩序，確保過程公正平穩，此時不宜大規模調動。

據了解，警政署已檢討人事，以警察專業、資經歷、能力等為考量，避免政治等外力介入，但尚未定案，將待本月26日罷免投票後發布，最快本月最後一周揭曉；至於警大校長派任，屬內政部陳報行政院核定權責，連動其餘高階警官，也會通盤考量。

警大校長楊源明、桃市警局長吳坤旭及警政署副署長陳永利、詹永茂，本月16日屆退，牽動署屬機關高階警官、縣市警察局長及6都分局長等重要警職，連動幅度大。警界關注人事異動，不少人對屆退時間在即仍未發布感到不解，人心浮動。

大罷免 罷免 警察

延伸閱讀

吳思瑤喊做罷團最強側翼 李彥秀團隊譏：關稅不明還在搞鬥爭

【即時短評】謝國樑挺過罷免死亡連署案證人約談 連任之路受考驗

檢傳謝國樑作證…罷免投票日前偵結機率高 檢方思考政治效應

大罷免後還有刑法100條「大清算」？ 吳思瑤：諸多藍委有司法案件在身

相關新聞

大罷免影響高階警官人事案罕見延後發布 投票後才揭曉

警察大學校長楊源明、桃園市警察局長吳坤旭等高階警官本月16日屆齡退休，內政部及警政署檢討人事。據了解，因應立委大罷免相關治安維護工作，將延至26日投票後調整人事，期間由副主官等代理，最快本月底才會發布。

刑法100條伺候藍委？ 蔣萬安砲轟柯建銘：狠打臉賴清德

對於民進黨立院黨團總召柯建銘稱，大罷免後還有刑法100條會伺候這些藍委。台北市長蔣萬安今重話怒批民進黨，表示「柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除刑法100條的民進黨；也狠狠打臉賴清德。」

罷團控行政不中立 游淑貞諷：賴清德可發動罷免、鄉長不能抒發心情？

花蓮吉安鄉長游淑貞上月於鳳榮農會內部活動上反罷免宣講，罷團質疑此舉涉嫌違反行政中立，到花蓮地檢署告發。游淑貞回應，當天是請假私人拜訪行程，也是憲法保障的言論自由；更何況賴清德總統過去下令推動罷免，鄉長心情抒發就不行，是不是「綠能藍不能」雙標，相信公道自在人心。

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

大罷免第三階段投票倒數，日本學者小笠原欣幸分析，這一次大罷免要罷免掉10席，並且補選取得6席，民進黨才有機會拿到國會過半，台北市長蔣萬安今被問怎麼看這個「小笠原防線」？他回應說，「為罷免而罷免，傷害台灣民主」。

大罷免投票「隱形墨水」有作票風險？北市選委會回應了

大罷免投票倒數不到3周，投票用的印泥是否為「隱形墨水」引熱議。不少選民對此擔憂，北市議員因此建議民政局協調台北市選委會採油性印泥；選委會說，罷免票屬一般紙材，歷次投票所圈票處印台均為快乾型的水性印台。

影／被約談親回應 謝國樑：跟基檢保持「非常尊重且配合」的關係

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，基隆地檢署7日以證人身分傳喚謝國樑訊問2小時後請回。謝國樑今天出席活動時親自回應說，基於偵查不公開原則，基隆市政府一向跟基隆地檢署保持非常尊重且配合的關係，他就不方便多做說明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。