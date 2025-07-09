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大罷免投票「隱形墨水」有作票風險？北市選委會回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大罷免投票倒數不到3周，投票用的印泥是否為「隱形墨水」引熱議。 圖／聯合報系資料照片
大罷免投票倒數不到3周，投票用的印泥是否為「隱形墨水」引熱議。 圖／聯合報系資料照片

@@@大罷免@@@投票倒數不到3周，投票用的印泥是否為「隱形墨水」引熱議。不少選民對此擔憂，北市議員因此建議民政局協調台北市選委會採油性印泥；選委會說，罷免票屬一般紙材，歷次投票所圈票處印台均為快乾型的水性印台。

議員王欣儀近期近期多位市民反映，擔心罷免案投票時使用的印泥若屬「隱形墨水」，可能被不當擦拭或以特殊方式去除，印在選票上的章消失而致選票被判定為廢票，影響投票公正性與結果，也會衝擊市民對選務公正透明的信任。 

王欣儀說，據過去基隆市長謝國樑罷免案經驗，改用油性印泥可有效防範「隱形墨水」作票風險。為維護此次罷免投票案公正及市民投票信心，她關切北市各投開票所使用印泥是否已採用「油性印泥」並確保印記不易遭擦拭或褪色。

她也要民政局協助於投票日前召開選務協調會議時，將「投開票所使用油性印泥」、「印記完整性檢查」列入投開票所工作人員執行項目，減少因印泥問題產生的爭議。另要民政局協調市選委會於投票日前全面檢視各投開票所印泥使用狀況，並於投票當日隨機抽驗印記穩定度及清晰度，防堵可能作票風險。 

台北市選委會回應，水性印台優點顏色鮮豔，印出的圖案或文字清晰，適用於一般紙材上，圈蓋選票的印台使用專用快乾型，以防止圈選後暈染。油性印台適用在塑膠、金屬、玻璃等不吸水材質，由於罷免票以模造紙印製，屬於一般紙材，故台北市選舉委員會歷次投票所圈票處印台均使用水性印台。

選委會表示，投票所工作人員會在投票開始前檢查圈選工具，以其他紙張試蓋圈選工具的圖樣是否符合規定，如有不合即更換。投票前確實檢查印台，如有可能汙染罷免票或顏色過稀可能模糊不清者，也會即時改善或連繫各區選務作業中心更換。

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