影／被約談親回應 謝國樑：跟基檢保持「非常尊重且配合」的關係
基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，基隆地檢署7日以證人身分傳喚謝國樑訊問2小時後請回。謝國樑今天出席活動時親自回應說，基於偵查不公開原則，基隆市政府一向跟基隆地檢署保持非常尊重且配合的關係，他就不方便多做說明。
檢方7日傳喚謝國樑主要釐清張淵翔侵入戶政系統協助罷免比對個資過程中，市長有無授意、指示、協助或知情，並與前市政顧問謝偉仁供詞交叉比對，查明是否有出入。檢方說，謝國樑以證人訊問，訊問2小時後請回。
謝國樑今天上午10時30分出席樂利三街五福活動中心健身館開幕時受訪說，基於偵查不公開原則，基隆市政府一向跟基隆地檢署保持非常尊重且配合的關係，他就不方便多做說明。
檢調偵辦「死亡連署」法院至今仍在押4名被告、12人交保。市府民政處前處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝兩人7月1日被法院延押二個月。
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