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吳思瑤喊做罷團最強側翼 李彥秀團隊譏：關稅不明還在搞鬥爭

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北即時報導
「五一戰隊」上午與「港湖罷秀」雙點同步出擊，以實際行動力挺大罷免。記者楊正海／攝影
「五一戰隊」上午與「港湖罷秀」雙點同步出擊，以實際行動力挺大罷免。記者楊正海／攝影

立院民進黨團「五一戰隊」力挺@@@大罷免@@@，今啟動全台巡迴行動，首場在北市港湖區登場，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤喊出要成各地罷免團最強側翼；立委李彥秀團隊則反批，台美經貿談判前景不明、中南部風災嚴重，民進黨團卻還忙著全台巡迴搞仇恨、搞鬥爭。

「五一戰隊」上午分別與「港湖除鏽」、「港湖罷秀」2罷團「雙點同步出擊」，以實際行動力挺大罷免。吳思瑤指出，五一戰隊啟航開跑，因為風災延遲到今天，選在港湖區起跑，另外，平時在各罷免區，跟各縣市都已經綿密的合作，這次集結會分批次前進各縣市，務必會把立法院即時現況跟大家報告，強化集結更多公民團體。

對於罷團近來是否告急？吳思瑤說，這段時間看到藍白的勢力全面的集結，他們確實有效鞏固了深藍族群，但公民團體從一、二階連署到現在，已經大半年投入，大家很辛苦，關關難過關關要過，沒有悲觀權利，只有正向樂觀，最後一哩路咬緊牙根，一定會衝破突破，這是一個漫長的罷免馬拉松賽。

另外，有媒體指北市府遭罷團指控行政不中立，港湖除鏽發言人Jason也指出，不管是掛看板，或是找公車廣告商的過程中，廣告商都面臨很大壓力，例如他們可能想接案，但也知道接案之後，可能未來跟政府洽談案子時會有壓力，後來比較有所保留。

吳思瑤則呼籲蔣萬安堅守行政中立，也希望台北市的行政效率不要用錯地方，不要只針對公民，請蔣萬安顧好市政，行政效率是用在市政，不是拿來對付公民。

對於罷團指北市府行政不中立，行政效率不要對付公民？蔣萬安上午出席艋舺公園景觀改善工程開工典禮受訪，針對看板，蔣萬安說，建管處昨天做清楚說明，就是依法處理，目前雙方都發出限期改善通知。

另外，李彥秀立委辦公室上午表示，在台美經貿談判前景不明，台幣巨幅升值波動，以及中南部風災肆虐災情嚴重的時刻，民進黨黨團卻忙著全台巡迴搞罷免、搞撕裂、搞仇恨、搞鬥爭，更證明全台大罷免背後的影舞者就是民進黨。

李彥秀團隊指出，相信港湖民眾的眼睛是雪亮的，相信台灣人民的智慧是睿智的，7月26日人民會用選票告訴執政黨，「反惡罷、護民主、拚經濟」才是台灣的主流民意。

51戰隊大罷免與公民同行行動，立委吳思瑤（右起）、林楚茵、台北市議員李建昌等人今天一早上班時間，同赴內湖民權東路成功路口，進行「港湖除銹」路口舉牌行動，為大罷免催票。記者林俊良／攝影
51戰隊大罷免與公民同行行動，立委吳思瑤（右起）、林楚茵、台北市議員李建昌等人今天一早上班時間，同赴內湖民權東路成功路口，進行「港湖除銹」路口舉牌行動，為大罷免催票。記者林俊良／攝影

吳思瑤 大罷免 李彥秀 罷免

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