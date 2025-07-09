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【即時短評】謝國樑挺過罷免死亡連署案證人約談 連任之路受考驗

聯合報／ 本報記者游明煌
謝國樑挺過罷免死亡連署案被約談，連任之路受考驗。 圖／聯合報系資料照片
謝國樑挺過罷免死亡連署案被約談，連任之路受考驗。 圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑去年挺過罷免考驗，他在就職二周年時宣布爭取下屆市長連任，上月才獲施政滿意度最佳進步獎，如今卻因張淵翔案遭約談，雖然以證人身分應訊並請回，檢調也未搜索市府，但他器重的左右手張淵翔、吳國勝都被延押，重要幕僚謝國仁再被約談，檢調掌握多少事證，後續發展仍待觀察，謝連任之路也受到考驗。

謝國樑多次說明將配合到案說明，並指他沒有涉案，對張淵翔涉及不法並不知情，還曾批張的行為很不應該。如今被約談，檢調掌握多少證據，關乎未來能否進一步發展。

2022年縣市長選戰謝國樑拿下近10萬票，贏過民進黨前立委蔡適應13.91%選票差距風光入主市府，終結民進黨林右昌8年執政，風光無限，讓基隆綠地變藍天。

謝國樑實現選前開出的重大政見「免費送青年電動車」，開辦後爭議相當大，贊成與反對聲浪都有，但目前穩定送車中，毀譽參半。

另一重大爭議是沒有讓東岸商場續約，重新招標改委託微風集團出線，但因強制點交過程爆爭議，除引發一連串互控官司外，東岸商場爭議更演變成罷免的導火線，「拆樑行動」延燒，雖最後沒有過關，但也元氣大傷。

謝國樑罷免案去年10月投票，謝陣營靠著黨組織戰、市府施政成果文宣戰奏效，並因司法、行政訴訟等官司都獲勝訴，投票結果是同意罷免票數未達25%，不同意罷免票數高於同意罷免票數，保住江山，並指罷免案讓他學得教訓，深自反醒後會傾聽建言，宣布要爭取下屆市長連任。

今年全台大罷免熱燒，藍營立委紛陷危機，謝國樑挺過罷免後原本以為「神功護體」，近來大力推展市政，爭取基隆捷運建設到新北取經，也開始新市政大樓規畫招商計畫，提出諸多市政願景，近來也把議長童子瑋視為下屆市長民進黨假想敵，在很多市政隔空交火。

藍綠市長對戰態勢已成，綠議員都磨刀霍霍對謝國樑猛攻，藍營為反制綠罷免林沛祥立委「以罷制罷」，卻因市府官員與藍黨部勾結涉入「死亡連署」，讓謝國樑再次陷入政治危機，剩下1年多任期出現變數，更讓連任之路增加不少變數。

藍營基隆兩大區巨頭謝國樑、林沛祥一涉入死亡連署，一面臨罷免危機，要如何自我保全並全力應戰，備受考驗，兩人如何聯手似乎出現變數，尤其日前台中市長盧秀燕到基隆力挺林沛祥，謝國樑就沒有出現，如今以證人身分應訊請回，能否從司法官司中脫身，也牽涉反罷案的力道。

基隆 大罷免 罷免 謝國樑

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