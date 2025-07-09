刑法100條伺候藍委？ 蔣萬安砲轟柯建銘：狠打臉賴清德

對於民進黨立院黨團總召柯建銘稱，@@@大罷免@@@後還有刑法100條會伺候這些藍委。台北市長蔣萬安今重話怒批民進黨，表示「柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除刑法100條的民進黨；也狠狠打臉賴清德。」

賴清德總統下令民進黨全面「配合」公民團體發動的大罷免，引發在野反擊啟動反惡罷，民進黨立院黨團總召柯建銘則接受專訪時再度提到，大罷免後還有刑法100條會伺候這些藍委，柯建銘此說法也引發議論。

蔣萬安今天上午出席艋舺公園改造開工典禮，媒體問蔣萬安此說法的看法，蔣萬安說，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除刑法100條的民進黨；也狠狠打臉賴清德，所以台灣的民主，到底是往前走還是要後退，他相信賴清德非常熟悉這句話。