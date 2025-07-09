大罷免後還有刑法100條「大清算」？ 吳思瑤：諸多藍委有司法案件在身

@@@大罷免@@@漸白熱化，民進黨立院黨團總召柯建銘曾說，大罷免後還有刑法100條會伺候這些藍委。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午受訪指出，國民黨確實有諸多委員都有司法案件在身，還利用立法院史上最長延會的保護傘，公然妨礙司法。

吳思瑤上午在立院民進黨團集結「五一戰隊」啟動全台巡迴啟航活動受訪指出，國民黨確實有諸多委員都有司法案件在身，就尊重司法獨立公正的偵辦，但比較遺憾的是，看到立法權挑戰司法權，甚至凌駕司法權，透過史上最長的延會，就是例子，利用立法院延會的保護傘，公然妨礙司法。

她說，更遺憾看到民眾黨這段時間，上上下下鼓動民粹影響司法的很多作為，立法院沒這麼大，五院之間平等相為 ，不要政治干預司法，藍、白委員不要為涉己事項，一再侵犯司法的紅線。