死亡連署案遭約談 謝國樑回應了：偵查不公開不便多做說明

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，基隆地檢署7日以證人身分傳喚謝國樑說明，訊問2小時後請回。謝國樑對此回應表示，感謝各界關心，相關程序已配合檢調辦理；基於偵查不公開原則，內容不便多做說明，敬請理解。

檢調偵辦「死亡連署」法院至今仍在押4名被告、12人交保。謝國樑今天對外正式回應表示，感謝各界關心，相關程序已配合檢調辦理；基於偵查不公開原則，內容不便多做說明，敬請理解。

謝國樑先前受訪曾說，很遺憾張淵翔發生這件事，市府會全力配合，完全尊重檢調偵辦，他對張淵翔涉案並不知情，認為張的行為很不應該，他上月為張涉案在議會公開鞠躬道歉。

檢調追查，張淵翔涉非法利用戶政系統查個資，協助比對國民黨基隆市黨員名冊，刪除死亡名單、更新黨員地址，偽造提議人名冊。

檢方7日傳喚謝國樑主要釐清張淵翔侵入戶政系統協助罷免比對個資過程中，市長有無授意、指示、協助或知情，並與顧問謝偉仁供詞交叉比對，查明是否有出入。檢方說，謝國樑以證人訊問，訊後請回。

律師蔡家豪指出，張淵翔涉犯個人資料保護法，依法可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。因張犯案時具公務員身分，加重其刑至1/2。

蔡家豪說，謝國樑如果被查出有證據顯示指揮、要求、指示張淵翔，非法利用戶政系統查詢民眾個資，謝國樑則涉共同正犯，與張淵翔負擔相同罪責；但如無涉案證據，則為證人身分。

但謝國樑若僅單純知情，卻未告發，依刑事訴訟法公務員身分知道他人犯罪有告發的義務，但相關法律條文，並未列出若知情未告發必須承擔刑事責任，此情況謝國樑可能沒事。