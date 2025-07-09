快訊

大陸商務部：將漢翔、中信造船等8家台灣實體列入出口管制管控名單

美國務院示警：有人用AI冒充國務卿魯比歐聯繫多國外長

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

基隆罷免死亡連署案謝國樑遭約談後請回 市府：尊重司法配合調查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆罷免死亡連署案謝國樑遭約談後請回，市府：尊重司法配合調查。 圖／聯合報系資料照片
基隆罷免死亡連署案謝國樑遭約談後請回，市府：尊重司法配合調查。 圖／聯合報系資料照片

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，法院至今仍在押4名被告、12人交保。基隆地檢署7日以證人身分傳喚謝國樑說明，訊問2小時後請回。基隆市政府今天證實7日赴市長地檢署以證人身分說明，全力配合說明，尊重司法。

為反制民間團體「基隆絕沛」推動罷免國民黨基隆立委謝國樑，民進黨黨公職全力協助罷免連署，國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，合作推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪。但提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦後，又查出已因此案去職的市府民政處長張淵祥涉嫌違法使用戶政系統協且個資比對，案情發展受矚目。

基隆市政府目前有5人被檢方強制處分，包括張淵翔延押外，還有市長重要幕僚、市政府顧問謝偉仁15萬元交保及兩名戶所前主任、一名戶政科員等人3到15萬交保。基檢7日再約談謝偉仁及謝國樑，謝偉仁、謝國樑兩人訊後都請回。

檢方傳喚謝國樑主要釐清張淵翔侵入戶政系統協助罷免比對個資過程中，市長有無授意、指示、協助或知情，並與謝偉仁供詞交叉比對，查明是否有出入。檢方說，謝國樑以證人訊問，訊後請回。

基隆市政府證實7日市長有赴地檢署以證人身分說明，並表示全力配合說明，尊重司法。

基隆地方法院7月1日裁准罷免涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法被告，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基市府前民政處長張淵翔延押2個月，理由為張涉犯罪事實及成員分工猶待檢方一定時日調查，吳雖自承主謀，是否屬實也待檢方進一步調查釐清。

全案目前有張淵翔、吳國勝和國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、罷張領銜人游正義4名被告收押，另有12名被告交保。

基隆 大罷免 張之豪 罷免 謝國樑 鄭文婷

延伸閱讀

颱風丹娜絲重創嘉義市 基隆出動7車17人救災

這次氣象預報很準 謝國樑坦言昨晚宣布上班上課「難免有一點壓力」

基隆不放假謝國樑臉書留言轉向 昨晚痛批今晨讚謝英明睿智

基隆親水季今登場 謝國樑宣布第2處水樂園在百福

相關新聞

反惡罷廣告亮相 批綠輸不起、司法雙標

大罷免廿六日投票。國民黨反惡罷宣傳片昨上線，批評一年來「民進黨輸不起就翻桌」，煽動大罷免只為劍指立委補選。

基隆罷免死亡連署案謝國樑遭約談後請回 市府：尊重司法配合調查

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，法院至今仍在押4名被告、12人交保。基隆地檢署7日以證人身分傳喚謝國樑說明，訊問2小時後請回。基隆市政府今天證實7日赴市長地檢署以證人身分說明，全力配合說明，尊重司法。

莊競程辭官投入大罷免 藍營批選輸翻桌

民進黨前立委、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程宣布請辭，全力投入罷免。國民黨台中市黨部發言人許育璿昨批評，這就是「選輸...

大罷免變調！竹市府民政處長施淑婷遭網友嗆「放火燒你家、捅死你」

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目；新竹市府民政處長施淑婷先前在臉書發文「原來大罷免是為了保障賴清德順...

張善政赴花蓮挺傅崐萁 車隊掃街反罷免

國民黨花蓮立委傅崐萁罷免投票剩下18天，桃園市長張善政今天特別到花蓮力挺反罷免行動，兩人搭乘宣傳車繞行吉安鄉。張善政表示...

大罷免預熱 台中罷團、藍委送交監察員名單

全台大罷免剩不到20天，台中第一波3名藍委遭罷，分別是第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋，3區罷團今天送出7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。