基隆罷免死亡連署案謝國樑遭約談後請回 市府：尊重司法配合調查

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，法院至今仍在押4名被告、12人交保。基隆地檢署7日以證人身分傳喚謝國樑說明，訊問2小時後請回。基隆市政府今天證實7日赴市長地檢署以證人身分說明，全力配合說明，尊重司法。

為反制民間團體「基隆絕沛」推動罷免國民黨基隆立委謝國樑，民進黨黨公職全力協助罷免連署，國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，合作推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪。但提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調偵辦後，又查出已因此案去職的市府民政處長張淵祥涉嫌違法使用戶政系統協且個資比對，案情發展受矚目。

基隆市政府目前有5人被檢方強制處分，包括張淵翔延押外，還有市長重要幕僚、市政府顧問謝偉仁15萬元交保及兩名戶所前主任、一名戶政科員等人3到15萬交保。基檢7日再約談謝偉仁及謝國樑，謝偉仁、謝國樑兩人訊後都請回。

檢方傳喚謝國樑主要釐清張淵翔侵入戶政系統協助罷免比對個資過程中，市長有無授意、指示、協助或知情，並與謝偉仁供詞交叉比對，查明是否有出入。檢方說，謝國樑以證人訊問，訊後請回。

基隆市政府證實7日市長有赴地檢署以證人身分說明，並表示全力配合說明，尊重司法。

基隆地方法院7月1日裁准罷免涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法被告，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基市府前民政處長張淵翔延押2個月，理由為張涉犯罪事實及成員分工猶待檢方一定時日調查，吳雖自承主謀，是否屬實也待檢方進一步調查釐清。

全案目前有張淵翔、吳國勝和國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、罷張領銜人游正義4名被告收押，另有12名被告交保。