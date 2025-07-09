莊競程辭官投入大罷免 藍營批選輸翻桌

民進黨前立委、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程宣布請辭，全力投入罷免。國民黨台中市黨部發言人許育璿昨批評，這就是「選輸翻桌」的政治動作，大罷免是很有爭議的負面動員，莊卻還辭掉公職去做，「很奇怪」。行政院表示，院長卓榮泰感謝莊一年多來付出，尊重生涯規畫，已予准辭。

針對辭職一事，莊競程昨說，中辦辦公經費慘遭藍白立委聯手刪除，幾乎無錢可用，他在5日的廟口宣講中宣布請辭執行長，轉戰公民志工，全力投入罷免，「不能讓親中立委癱瘓政府」。

莊競程辭職一舉，時機點引發爭取立委補選的聯想。莊為中五選區前立委，此選區也是台中市長盧秀燕擔任立委的選區，藍營大本營，莊競程2020年素人參選中五立委勝出，在此插上綠旗，但去年立委連任失利，輸給國民黨黃健豪。

「司馬昭之心，路人皆知。」許育璿表示，莊競程辭職背後，就是想投入罷免國民黨立委黃健豪，再回到當地當立委，現在莊競程很常出現在中五北區、北屯區地方行程，令人懷疑不知道有沒有守著中辦執行長本業，顧好整個中部？

許還批評，莊競程現在就是選輸翻桌，而行政院中辦執行長本來就是一個政治酬庸的位置，如此隨意辭職，可能代表工作不重要，也做得不開心。

地方政壇人士表示，莊競程請辭投入罷免戰，讓中五罷免投票成為「補選前哨戰」，將罷免戰力轉向為「準輔選」，也刺激綠營組織力。中五現任立委黃健豪則說「沒有意見」。

國民黨北區議員陳文政質疑，莊在快投票前才辭官投入，政治操作太明顯。對於外界質疑是為補選作準備，莊回應，民進黨主席、賴清德總統已指示，罷免成後，補選人選以公民團體推薦優先，他沒想過這個問題。