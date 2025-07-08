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大罷免變調！竹市府民政處長施淑婷遭網友嗆「放火燒你家、捅死你」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
施淑婷今向警方報案，指昨遭網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅。圖／取自施淑婷臉書
施淑婷今向警方報案，指昨遭網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅。圖／取自施淑婷臉書

新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐雙雙面臨罷免，備受各界矚目；新竹市府民政處長施淑婷先前在臉書發文「原來大罷免是為了保障賴清德順利執行戒嚴」，引來網紅八炯怒轟將他的話斷章取義，不料事件越演越烈，施淑婷今向警方報案，指昨遭網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅。

施淑婷強調，在一個民主社會中，針對公共事務的討論與批評，應在法治與理性的基礎上進行，對於任何事物她始終保持開放態度，願意傾聽不同意見，但暴力威脅已嚴重逾越言論自由的界線，侵害她與家人的人身安全，絕不能容忍，她也懷疑留言者疑是綠營支持者、「八炯」粉絲或其相關網軍。

「今年台灣社會的對立越趨激烈，理性對話空間正在被激進情緒取代，這不是我們想要的政治文化。」施淑婷說，今天的報案行動不僅是為了自身安全，更是為了守住社會對法治與安全的基本期待。她也呼籲，當權者應正視此一情況，出面譴責暴力言行，遏止網路仇恨繼續滋長。她將繼續堅守崗位，絕不因為任何恐嚇退縮，並期待社會各界共同站出來，拒絕暴力、守護民主、維護台灣社會的理性與安全。

八炯日前接受媒體專訪時，被問及若大罷免失敗，台灣會發生什麼事？八炯則表示，若罷免不成功，台灣反抗的代價將更大，罷免若失敗，導致總統和行政部門的權力遭到架空，都變成藍白兩黨掌控的話，中共若在2027年攻打台灣，直言「我們總統是沒有這個權力宣布戒嚴跟特別軍事行動，變成要經過立法院的批准」，表達對藍白掌權的擔憂。

八炯指控，這段話遭施淑婷截圖，省去「中共若在2027年攻打台灣」這段話，直接被變成「我們總統是沒有這個權力宣布戒嚴」的片段，認為跟北市被斷章取義，揚言要對施淑婷提告。

施淑婷也回嗆，戒嚴是從八炯嘴上說出來的，自己有權提出看法和解讀，「建議他不如先管好自己的嘴巴，與其對外製造恐慌，不如多替總統想一想。」

施淑婷今向警方報案，指昨遭網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅。圖／取自施淑婷臉書
施淑婷今向警方報案，指昨遭網軍反串大陸網友對她發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等極度危險、令人髮指的暴力威脅。圖／取自施淑婷臉書

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