張善政赴花蓮挺傅崐萁 車隊掃街反罷免
國民黨花蓮立委傅崐萁罷免投票剩下18天，桃園市長張善政今天特別到花蓮力挺反罷免行動，兩人搭乘宣傳車繞行吉安鄉。張善政表示，花蓮是他的老故鄉，希望花蓮可以得到最好的照顧，因此特別來支持傅崐萁。傅崐萁強調，台灣人要民主自由、安定發展，希望國人勇敢站出來反罷免。
張善政今天搭乘火車前往花蓮，傍晚5時許與傅崐萁、縣長徐榛蔚及多位藍營議員、吉安鄉各村長，特別到勝安宮參拜；而上周民進黨秘書長林右昌也在同間廟宇拜拜。後來一行人站上宣傳車繞行吉安鄉宣傳反罷免。
張善政受訪說，今天是以一個關心台灣民主發展的國民，來這邊支持最愛護花蓮的委員傅崐萁，原來戶籍也在花蓮，花蓮是他的老故鄉，非常關心花蓮，希望花蓮得到最好的照顧，一定要支持傅委員繼續照顧花蓮。至於壽豐農舍還在，已經請他人照顧，比較少回去。
傅崐萁表示，張市長不只是過去熱愛花蓮，也經常住在花蓮，在他為桃園市民展開最大的發展與服務之前，長時間關懷花蓮，尤其過去張善政擔任行政院長的時候，更是對花蓮非常熱愛，也非常照顧，雖然那段期間不是很長，但給花蓮很多的支援。
傅崐萁指出，今天對於台灣民主發展是很關鍵的時刻，所有國人都應該勇敢站出來反對獨裁、一黨專政，用各種手段統治、專制台灣，這不是國人願意見到的，反罷免是21世紀民主時代，非常重要的課題，過去從來沒有發生過，卻被總統賴清德在台灣進行違反民主常態的做法。
傅崐萁說，國台灣人要民主自由、安定發展，不希望有任何事端，要讓台灣安居樂業，希望7月26日全國國人勇敢站出來，反獨裁反罷免，投下不同意票，這是台灣最關鍵是否持續民主深化的一天，大家攜手同心保護憲政體制，守護台灣民主自由。
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