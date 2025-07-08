大罷免預熱 台中罷團、藍委送交監察員名單

全台大罷免剩不到20天，台中第一波3名藍委遭罷，分別是第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋，3區罷團今天送出777個投開票所的監察員推薦名單，希望透過公民監票的方式守護投票秩序，廖、黃、羅團隊也在下午5時前送出推薦名單。

根據投票所開票所監察員推薦及服務規則，罷免案的提議領銜人與被罷免人，可以推薦監察員執行投票與開票的監察工作；台中選委會指出，原本7月7日是送交推薦名冊最後期限，因當天放颱風假，順延到今（8）日下午5時為最後期限。

中四、中五、中六罷團今天下午1時半許先到台中選委會送交名冊，罷團指出，第四選區有253個投開票所，第五選區294個，第六選區230個，加起來正好是777個，是相當吉祥的數字，象徵大罷免的勝利。

罷團表示，從一階、二階到現在一路都很辛苦，尤其要送交監察員推薦名單，相當不容易，但公民們的熱情超乎想像，不只很快就讓名單填滿，還超出許多，有人想報名都沒辦法；現在進入最後階段投票，已經看不到資料化數據，只能拚命拉票，希望市民726一起用愛投下同意票。

廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋團隊也在今天下午5時前將推薦監察員名冊送交台中選委會。3人今天都獲得台灣國會評鑑的優秀立委獎項，表示在立院表現受到肯定，會持續堅守問政初心並為選民服務，也拜託支持者726投下不同意，守住共同未來。