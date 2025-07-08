「山除薇害」看板遭檢舉火速成案？ 北市駁斥：依法行政

罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」今召開記者會，看板遭王鴻薇團隊檢舉，隔天火速收到發函，反觀團隊陳情王鴻薇廣告有違法之虞，北市府卻問A答B，認為有大小眼。北市建管處強調，處理時限為6個工作日，始終依法行政。

「山除薇害」表示，在7月1日時在民權吉林路口掛出罷免看板，果不其然，王鴻薇團隊就立即檢舉，台北市府建築管理工程處昨天寄送公文給屋主，指建築物沒有經過申請張貼廣告。

「山除薇害」也說，其實1日同天，團隊也先發制人，檢舉王鴻薇在中山區長春路5號、中山區林森北路381號的兩處看板，封閉且堵住避難器具使用，以及相關照明等，卻不見市府在隔天處理。

「山除薇害」說，有請北市議員顏若芳協助調閱資料，建管處當時回覆，長春路5號的案子將於7月9日前發文限期改善；另一處則是6月24日發函限期改善在案，目前正提出廣告物設置許可申請，團隊認為，檢舉內中是針對封閉避難器具，明顯是問A答B。

為此，北市建管處表示，依陳情規定，處理時限為6個工作日，建管處始終依法行政，對於違規看板不分色彩，無論是民權吉林看板、長春路 5 號廣告物，都依據相關作業流程在期限內已經發文要求限期改善；林森北路 381 號違規廣告物則前於6月24日 發函限期改善在案。

建管處表示，北市的建築工程依規定不得設置與工地無關的廣告，經通報本處後，已通知工地，並已由工地自行移除。