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基隆罷團遭醉男叫囂案開庭 領銜人：不會輕易和解

中央社／ 基隆8日電
林姓男子日前酒後攔下基隆罷團宣傳車叫囂，並撕毀懸掛在車後的布條遭函送法辦，基隆地檢署檢察官8日下午召開偵查庭。領銜人陳青逸（圖）開庭前受訪表示，對於罷免期間相關違法及暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。圖／中央社
林姓男子日前酒後攔下基隆罷團宣傳車叫囂，並撕毀懸掛在車後的布條遭函送法辦，基隆地檢署檢察官8日下午召開偵查庭。領銜人陳青逸（圖）開庭前受訪表示，對於罷免期間相關違法及暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。圖／中央社

林姓男子酒後攔下基隆罷團宣傳車叫囂，並撕毀布條遭函送法辦，檢察官下午召開偵查庭。領銜人陳青逸在開庭前受訪說，對於暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。

罷免國民黨立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」志工，5月6日晚間駕駛宣傳車行經基隆廟口，透過廣播說明前基隆市政府民政處長張淵翔已被法院裁定羈押時，林男突然闖入車道，阻止車輛行駛。

罷團成員見狀只好停車，未料，林男隨後對罷團叫囂，持續拍打車窗要車內人員下車，並撕毀懸掛在車後的布條，陳青逸向派出所報案，警方循線在路旁查獲林男，詢後依毀損、妨害自由、違反公職人員選舉罷免法罪嫌，將林男函送基隆地檢署偵辦。

檢察官下午首度開庭，陳青逸在開庭前，記者詢問若林男有誠意要和解或道歉，是否會選擇原諒？陳青逸表示，對於罷免期間相關違法及暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。

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基隆 罷免 罷團

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