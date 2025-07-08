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羅明才服務處2人涉偽造罷免提議遭押 抗告被駁確定

中央社／ 台北8日電
立委羅明才服務處助理劉時郡。報系資料照／記者許正宏攝影
立委羅明才服務處助理劉時郡。報系資料照／記者許正宏攝影

北檢偵辦涉偽造民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案提議書案，聲押國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙、助理劉時郡。北院裁定繆維蕙、劉時郡羈押禁見，經抗告，高院今天駁回確定。

台北地檢署日前接獲網紅「四叉貓」告發，指稱陳乃瑜罷免案提議書疑有偽造情事，經檢察官立案偵辦，並向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取提議人資料，分析事證及筆跡鑑定，確認部分提議人確有遭冒名情況。

北檢6月24日指揮法務部調查局新北市調查處兵分多路搜索，包括國民黨立委羅明才新店服務處辦公位置等地，並約談9名被告到案說明。

檢察官複訊後，認為羅明才新店服務處主任繆維蕙、助理劉時郡與林姿伶，涉犯刑法偽造文書、違反個人資料保護法，罪嫌重大，有勾串共犯、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

至於羅明才新店服務處助理陳穩圓、罷免陳乃瑜領銜人曾濬，訊後各以新台幣10萬元交保，新北市新店區中正里里長辜鳳琴、張北里里長鄭富濃各以8萬元交保；備補領銜人蕭賜聰、福民里里長盧浩賢則無保請回。

北院開庭審理後，裁定繆維蕙、劉時郡羈押禁見，另命林姿伶20萬元交保，並禁止與聲押書所載之人討論本案或告知開庭法官、檢察官訊問內容，及不得刪除與本案有關的對話紀錄。案經繆維蕙、劉時郡提起抗告，台灣高等法院今天駁回確定。

立委羅明才服務處主任繆維蕙。報系資料照／記者許正宏攝影
立委羅明才服務處主任繆維蕙。報系資料照／記者許正宏攝影

罷免 羅明才 陳乃瑜

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