藍公布反罷免廣告指輸不起就翻桌 綠：打臉朱立倫

@@@大罷免@@@進入第3階段，戰況進入白熱化階段，國民黨今天公布最新反罷免宣傳廣告，稱「民進黨輸不起就翻桌」，將台灣全部拖下水；呼籲大家26日站出來投下「不同意罷免票」，告訴民進黨與總統賴清德，人民不同意大惡罷。

民進黨發言人戴瑋姍說明，這次大罷免行動是公民發起，相較當年刪Q罷免活動，朱立倫剛上任國民黨黨主席為了搶戰功，帶大批人馬下台中鼓吹罷免時任立委陳柏惟，「今天國民黨還有臉拍這種廣告，不知道是在狠狠打臉他們自己的黨主席嗎？」

國民黨今天召開記者會，公布最新反罷免宣傳廣告，影片中4人同桌打麻將，其中有1人不顧規則不斷吃牌，當其他3人開始制止時便直接翻桌。

發言人鄧凱勛表示，民進黨選輸就翻桌，賴總統貪婪、想要吃下一切的權力來遂行其獨裁的慾望，民進黨也完全不理會遊戲規則，全球罕見的發動大罷免，顯然是輸不起就翻桌。

鄧凱勛認為，民進黨打算將所有選區通通吃進囊中，將整個台灣的權力全部吃進口袋，完全不顧遊戲規則，所有規則都是民進黨說了算，動用司法、檢調，甚至黨公職帶著青鳥發動全台的無差別大獵巫，將所有反對的聲音當成雜質，達成其大罷免的目的。

與會的國民黨台北市議員柳采葳表示，新竹雙罷發言人林志潔當時選輸國民黨立委鄭正鈐，如今發表「大罷免大成功」主題曲，甚至還在到處發放負面文宣；此外，

一些選輸的民進黨立委候選人輸不起，現在也改幫罷免團體宣傳，將罷免當成日常。

柳采葳認為，國民黨立委都是1票1票選出來的，這些落選者也是民意1票1票讓其落選的，但現在落選的要用少數來霸凌多數，呼籲大家26日要一起出來投下「不同意罷免」，告訴這些落選者聯盟成員，選輸就好好回地方耕耘，不應該利用這樣的制度來霸凌、看不起民意。