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影／藍反惡罷宣傳片上線 「民進黨輸不起就翻桌」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

@@@大罷免@@@26日投票。國民黨今舉行記者會宣布反惡罷宣傳片上線，發言人鄧凱勛表示，一年來「民進黨輸不起就翻桌」，將整個台灣全部拖下水，動用司法、檢調，甚至黨公職帶著青鳥發動全台的無差別大獵巫，民進黨用大惡罷掀起全台的對立，民進黨不理會規則，只想選輸就翻桌。

鄧凱勛表示，民進黨將人民的聲音成雜質，布局大罷免60年的「神童」柯建銘，從選輸的第2天開始籌畫發動大罷免，與賴清德總統「一個乩童、一個桌頭」，一個說負責規畫、吸砲火；另一個以團結十講為名，其實做亂台十講、鬥爭十講、大罷免十講。

鄧凱勛提到，這支反惡罷CF邀請的演出人員，包含反罷免志工、青年，還有一位「國際著名的中分頭愛好者」，這位中分頭愛好者典型的特徵就是「國政可以擺爛、演講可以自嗨，但中分頭絕對是不能亂」。

台北市議員柳采葳列舉民進黨各地輸不起就翻桌、選輸還要把人民當雜質的案例。新竹市的林志潔當時選輸鄭正鈐，如今發表「大罷免大成功」主題曲，大遶境也不放過，還在新竹到處造謠鄭正鈐的負面文宣。林靜儀選輸顏寬恒，連發11個大哭表情符號為罷團加油，忘了自己現在是衛福部次長；此外，台中的張廖萬堅、江肇國、謝志忠等都是選輸了，但輸不起，現在改幫罷免團體宣傳，將罷免當成他們的日常。

柳采葳再舉出，高嘉瑜當初選輸立委李彥秀，在民進黨中要不到任何官職就開始幫罷免團體，不斷用力煽動罷免，還開直播、上街發扇子；苗博雅選輸立委羅智強，開始狂上政論節目，替罷免添柴火，還聲稱國民黨是大爛黨；民進黨發言人吳崢選輸張智倫，狂開記者會煽動罷免，更勤跑罷團場、緊跟大遶境。

柳采葳說，新店曾柏瑜力挺惡罷團體進入校園，更大力推動連署；賴品妤整天吃喝玩樂之外，最重要工作就是協助罷免團體連署；基隆鄭文婷天天發冗長廢文、剪短片、陪罷團掃市場，助長惡罷；彰化吳音寧貼文對話流水帳，為挺惡罷不惜寫小說？馬文君過去的對手蔡明軒還與政務委員陳時中一起捧菜頭大喊凍蒜，補選鎮長不夠？還想補選立委？

此外，柳采葳指，包括南投蔡培慧、雲林蘇治芬、花蓮張美慧、台東賴坤成等，都是選輸了不認輸、就翻桌。台中的莊競程宣布辭去行政院中部辦公室執行長，口口聲聲說要幫助罷團，但誰不知道想的就是要補選立委。

柳采葳批評，高達70.6%的綠營組成「輸不起聯盟」，不只將國民黨立委當雜質，還將全民都當成是敵人。落選的要用少數來霸凌多數，這絕對不會是他們口中的民主，呼籲大家7月26日要一起出來投下「不同意罷免」。

大罷免26日投票。國民黨今舉行記者會宣布反惡罷宣傳片上線，發言人鄧凱勛表示，一年來「民進黨輸不起就翻桌」，將整個台灣全部拖下水。圖／國民黨提供
大罷免26日投票。國民黨今舉行記者會宣布反惡罷宣傳片上線，發言人鄧凱勛表示，一年來「民進黨輸不起就翻桌」，將整個台灣全部拖下水。圖／國民黨提供

國民黨 大罷免 民進黨 罷免 罷團

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