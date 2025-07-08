台聯：立院已成看守國會 籲在野及韓國瑜盡速休會

台灣團結聯盟今天表示，罷免案的投票將於7月26日、8月23日進行，在26位國民黨立委可能被罷免的情況下，現在的立法院已成看守國會，呼籲國民黨、台灣民眾黨及立法院長韓國瑜盡速宣布休會。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。

24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投、開票。此外，國民黨立委馬文君、游顥的罷免案定於8月23日投、開票。

對此，台聯黨主席周倪安、秘書長王銘源今天召開記者會表示，罷免案既然已經成案也將投票，有26位國民黨立委可能被罷免，此刻的立法院顯然已成為「看守國會」。

周倪安質疑，國民黨與台灣民眾黨為了挽救罷免選情，硬是讓立法院延會到7月底，甚至還可能延到8月底，試問一個有滿滿要被罷免立委的國會，是否還要硬開上路，且很多立委故意在延會期間排很多考察行程，喪失國會議員的專業。

王銘源說，藍白執意延會的理由，是因為有司法保護傘，因為很多身兼黨職的國民黨立委因死人連署案，捲入官司疑雲中，才需要透過延會來保護他們。為了連署作弊而延會，本來就沒有正當性，立法院應盡速休會，避免阻礙檢調辦案。