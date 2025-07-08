王鴻薇稱大軍壓境衝著她來 綠否認5人狙殺名單傳聞

@@@大罷免@@@進入第3階段，傳出綠營列「5人狙殺名單」，名單中的國民黨立委王鴻薇今天表示，已觀察到她的選區是民進黨重點攻擊選區，因為要選台南市、高雄市長的潛在人選都跑來宣傳，早已感受風雨欲來。

不過，民進黨中央對此表示毫無所悉、空穴來風，民進黨現在與各罷區的公民團體並肩作戰，目的是讓國會恢復正常，並且一同反共護國，保衛台灣，讓國家穩健向前。

有媒體報導，大罷免投票邁入倒數，據悉綠營列有「5人狙殺名單」，將國民黨立委傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋視為首要目標。

王鴻薇上午受訪表示，大罷免已嚴重挑起仇恨，還用狙殺來形容就太血腥了，難道一定要置藍委於死地才可以嗎。她說，過去半個多月來民進黨大軍壓境，早就觀察到自己的選區是民進黨的重點攻擊選區。

王鴻薇舉例，包括台南市長黃偉哲以及要選台南市長的綠委林俊憲，或其他綠委郭國文、林宜瑾，都到她的選區參加罷免活動，上週甚至要選高雄市長的民進黨立委邱議瑩，也跟著民進黨立委黃捷跑來選區喊罷免，綠營精銳盡出，大軍壓境，看起來就是衝著她來的。

王鴻薇說，早已有這種風雨欲來的感覺，但對她來講，就是一步一腳印面對這場罷免戰，也感謝這段時間，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川一起陪她掃街、懇託所有的市民，選區的議員也非常團結。

王鴻薇也說，她早上還跟民眾黨台北市議員林珍羽晨運，和國民黨台北市議員柳采葳一起站路口，會以團體作戰面對。